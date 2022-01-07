不斷更新／宜蘭陪病者必須PCR陰性　各縣市防疫升級措施一次看

記者林冠吟／綜合報導
桃園群聚感染持續延燒，累積已有12例本土確診個案，且目前已有多位確診者其病毒株序列確認為Omicron病毒株，對此各縣市政府為嚴防即將到來的春節人潮，希望能夠提早建立防火牆，避免疫情一再擴大，各地方縣市政府也陸續宣布升級防疫警戒，對此《東森新媒體ETtoday》為您整理各縣市升級防疫措施。
目前已宣布升級防疫措施縣市：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、澎湖縣。
北部
基隆市
目前尚無調整防疫等級。
台北市
1.宣布暫時停止前往醫院、長照中心探視。
新北市
1.拍照、唱歌等無法保持距離的場合，皆須戴口罩。
2.1月8日至1月21日，全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視。
●不過新北市衛生局也提出5點例外為
(1.)病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。
(2.)急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。
(3.)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。
(4.)長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。
(5.)長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。
桃園市
1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。
2.市府活動有關飲食部分試吃暫停。
3.戶外運動打球等需戴上口罩。
新竹縣
1.拍照、唱歌需全程戴著口罩。
新竹市
市長林智堅今日宣布，因應疫情，竹市提升防疫警戒，即日起不分室內室外，拍照、唱歌以及無法保持距離的場合，請民眾務必戴口罩，保護自己與家人的健康。
中部地區
苗栗縣
尚未宣布。
台中市
按照中央防疫規定辦理。
南投縣
防疫措施暫維持與中央一致，但呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。
彰化縣
密切關注國內疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。
雲林縣
1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。
2. 防疫旅館加強清消。
3. 持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。
4.另針對用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範。
南部地區
嘉義縣
尚未宣布。
嘉義市
尚未宣布。
台南市
尚未宣布。
高雄市
1.啟動醫院加嚴管制措施，1月8日起全面暫緩老人健檢，探病每日固定1時段，最多2訪客，陪病者以1名為限。
屏東縣
將配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。
東部地區
宜蘭縣
陪病者，不管有無打滿二劑，均需PCR檢測陰性，才能陪病。
其他均遵照中央規定，並滾動式調整。
花蓮縣
尚未宣布。
台東縣
尚未宣布。
離島地區
金門縣
尚未宣布。
澎湖縣
1.外出、拍照需全程戴著口罩。
連江縣
尚未宣布。
讀者迴響