不斷更新／宜蘭陪病者必須PCR陰性　各縣市防疫升級措施一次看

記者林冠吟／綜合報導

桃園群聚感染持續延燒，累積已有12例本土確診個案，且目前已有多位確診者其病毒株序列確認為Omicron病毒株，對此各縣市政府為嚴防即將到來的春節人潮，希望能夠提早建立防火牆，避免疫情一再擴大，各地方縣市政府也陸續宣布升級防疫警戒，對此《東森新媒體ETtoday》為您整理各縣市升級防疫措施。

目前已宣布升級防疫措施縣市：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、澎湖縣。

北部

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基隆市

目前尚無調整防疫等級。

台北市

1.宣布暫時停止前往醫院、長照中心探視。

新北市

1.拍照、唱歌等無法保持距離的場合，皆 須戴口罩 。

2. 1月8日 至 1月21日 ，全市醫院、長照、安養與精神機構等均停止探視。

●不過新北市衛生局也提出5點例外為

(1.)病人實施侵入性手術與治療等，須由家屬陪同或簽屬相關同意書與文件等。

(2.)急診、加護病房與安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

(3.)其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患者經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

(4.)長照機構1：住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、情緒暴躁等，且機構無法安撫住民。

(5.)長照機構2：其他經機構評估有必要探視者。

桃園市

1.市府所辦大型活動延期或縮小規模。

2.市府活動有關飲食部分試吃暫停。

3.戶外運動打球等需 戴上口罩 。

新竹縣

1.拍照、唱歌需 全程戴著口罩 。

新竹市

市長林智堅今日宣布，因應疫情，竹市提升防疫警戒，即日起不分室內室外，拍照、唱歌以及無法保持距離的場合，請民眾務必戴口罩，保護自己與家人的健康。

中部地區

苗栗縣



尚未宣布。

台中市

按照中央防疫規定辦理。

南投縣

防疫措施暫維持與中央一致，但呼籲民眾儘快施打第三劑疫苗，另人潮易聚集、人際接觸較頻繁地點和場所，如旅宿業、傳統市場、餐飲業等，應加強落實既有自主防疫作為。

彰化縣

密切關注國內疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心政策，並隨疫情變化調整防疫等級。

雲林縣

1. 要求第一線防疫工作人員（防疫計程車司機、防疫旅館人員）施打完2劑疫苗；目前防疫計程車已全數完成，防疫旅館僅剩1位尚未打完第2劑。

2. 防疫旅館加強清消。

3. 持續鼓勵民眾施打疫苗，目前第一劑涵蓋率為7成6，第二劑涵蓋率為6成5，希望都要達到8成；推出鼓勵施打疫苗的措施，只要施打就贈送200元禮券。

4.另針對用餐與探病規定，依照現行中央疫情指揮中心的規範。

南部地區

嘉義縣

尚未宣布。

嘉義市

尚未宣布。

台南市



尚未宣布。

高雄市

1.啟動醫院加嚴管制措施， 1月8日 起全面 暫緩老人健檢 ，探病 每日固定1時段 ， 最多2訪客 ，陪病者以 1名為限 。

屏東縣

將配合中央流行疫情指揮中心政策，隨疫情變化調整防疫等級。

東部地區

宜蘭縣



陪病者，不管有無打滿二劑，均需PCR檢測陰性，才能陪病。

其他均遵照中央規定，並滾動式調整。

花蓮縣

尚未宣布。

台東縣

尚未宣布。

離島地區

金門縣

尚未宣布。

澎湖縣

1.外出、拍照需 全程戴著口罩 。

連江縣

尚未宣布。