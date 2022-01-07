桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

記者許力方／台北報導

桃園機場群聚案燒進社區，累計13人確診，包括7名清潔工、1名防疫計程車司機、2名歌友會成員、1名成員妹妹以及2名女保全，指揮中心指揮官陳時中公布，女清潔工案17307驗出N抗體陽性，發病日最早、最初Ct值最高，研判是最早確診者，疫調發現，她和案17238鄰進工作區域，時間雖沒有重疊，仍懷疑是透過「廁所」感染。前進指揮所指揮官王必勝勘驗後，也推測2大源頭都是廁所。

陳時中7日晚間證實，新增1例女保全為前1例女保全（案17371）匡列對象，採檢確診，傳染途徑疑似也有在入境大廳與旅客接觸，群聚案累積至13人；至於新增計程車司機，是匡列二採陽性，Ct值高（病毒量低），目前暫列疑似染疫，等待24小時後複驗確認。

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陳時中稍早在記者會中說明，最早的8例抗體檢驗中，案17307女清潔工是唯一N抗體陽性，且早在去年12/28就有喉嚨痛症狀，今年1/3前往採檢，1/5確診，Ct值為33.8，種種數據比對，目前研判可能是以她為中心、最早的個案。疫調也發現，案17307與案17238女清潔工的清潔範圍都是6號行李轉盤旁邊的廁所，可能和入境旅客接觸，不過服務時間沒有重疊，懷疑可能在洗手間被傳染。

確診的清潔工中，疑似源頭案17307和案17308同交通車搭乘八德線，其它5名清潔工均搭持成中壢線交通車，後續還需要基因定序進一步釐清。案17307為50多歲家住北部的女性，在桃機擔任清潔工，打過2劑莫德納疫苗，也是案17230、17238、17239、17266的接觸者，目前13名感染者Ct值有高有低，陳時中直指似乎「不只一波傳染」，但整體來看，社區的2278人採檢皆為陰性，還剩案17240有3人檢驗中，案17309則有14人檢驗中。

原本擔心有多條隱形傳播鏈，桃園市府初步疫調認為，保全、清潔工有重疊足跡，區域都包含停車場，也都曾幫旅客推過行李，追溯源頭，王必勝前往機場勘驗後認為，機場內6號轉盤旁的廁所和P3停車場的廁所最可疑，清潔工接駁巴士則是較可能的傳播場所，後續還需配合基因定序結果釐清。至於社區影響，王必勝則說，8位確診者的第一圈同住密切接觸者檢驗都是陰性，雖感覺有點奇怪，但欣然接受這個好結果。

名醫沈政男也認為，防疫旅館和機場是防疫前線，如今已被攻破，接下來務必要守住社區防線和醫院防線，除了因為魔王變種Omicron潛伏期平均只有3天，在更短時間內複製更多病毒，大量病毒附著在環境或人員口罩與手套上，不小心碰觸再接觸口鼻，便容易感染，且輕症與無症狀多，容易被當成一般感冒或根本沒發現被感染，也因為其有30多處突變，現有疫苗容易失效，造成大量突破性感染。

沈政男指出，新冠病毒幾乎不會經由空氣傳染，環境傳染的可能性最高。機場清潔工，除了可能接觸染疫旅客留在環境接觸面的病毒，也可能在上廁所時因為脫下口罩或近距離互動而感染。此外，在交通車密閉空間內，如果病毒從口罩漏出，也可能傳染給同事。從染疫清潔工的Ct值來看，病毒應已複製傳播兩到三輪，如果在清潔工之外，目前沒有其他接觸者確診，就代表社區防線仍有一定強度；反之，如果未來1、2周出現新增案例，顯然意味社區防線也被攻破了。

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