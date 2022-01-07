　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

記者許力方／台北報導

桃園機場群聚案燒進社區，累計13人確診，包括7名清潔工、1名防疫計程車司機、2名歌友會成員、1名成員妹妹以及2名女保全，指揮中心指揮官陳時中公布，女清潔工案17307驗出N抗體陽性，發病日最早、最初Ct值最高，研判是最早確診者，疫調發現，她和案17238鄰進工作區域，時間雖沒有重疊，仍懷疑是透過「廁所」感染。前進指揮所指揮官王必勝勘驗後，也推測2大源頭都是廁所。

陳時中7日晚間證實，新增1例女保全為前1例女保全（案17371）匡列對象，採檢確診，傳染途徑疑似也有在入境大廳與旅客接觸，群聚案累積至13人；至於新增計程車司機，是匡列二採陽性，Ct值高（病毒量低），目前暫列疑似染疫，等待24小時後複驗確認。

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃機清潔員案17230染疫關係圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中稍早在記者會中說明，最早的8例抗體檢驗中，案17307女清潔工是唯一N抗體陽性，且早在去年12/28就有喉嚨痛症狀，今年1/3前往採檢，1/5確診，Ct值為33.8，種種數據比對，目前研判可能是以她為中心、最早的個案。疫調也發現，案17307與案17238女清潔工的清潔範圍都是6號行李轉盤旁邊的廁所，可能和入境旅客接觸，不過服務時間沒有重疊，懷疑可能在洗手間被傳染。

確診的清潔工中，疑似源頭案17307和案17308同交通車搭乘八德線，其它5名清潔工均搭持成中壢線交通車，後續還需要基因定序進一步釐清。案17307為50多歲家住北部的女性，在桃機擔任清潔工，打過2劑莫德納疫苗，也是案17230、17238、17239、17266的接觸者，目前13名感染者Ct值有高有低，陳時中直指似乎「不只一波傳染」，但整體來看，社區的2278人採檢皆為陰性，還剩案17240有3人檢驗中，案17309則有14人檢驗中。

原本擔心有多條隱形傳播鏈，桃園市府初步疫調認為，保全、清潔工有重疊足跡，區域都包含停車場，也都曾幫旅客推過行李，追溯源頭，王必勝前往機場勘驗後認為，機場內6號轉盤旁的廁所和P3停車場的廁所最可疑，清潔工接駁巴士則是較可能的傳播場所，後續還需配合基因定序結果釐清。至於社區影響，王必勝則說，8位確診者的第一圈同住密切接觸者檢驗都是陰性，雖感覺有點奇怪，但欣然接受這個好結果。

▲▼陳時中與王必勝等至桃園機場勘查入境旅客動線，並成立前進指揮所。（圖／指揮中心提供）

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

名醫沈政男也認為，防疫旅館和機場是防疫前線，如今已被攻破，接下來務必要守住社區防線和醫院防線，除了因為魔王變種Omicron潛伏期平均只有3天，在更短時間內複製更多病毒，大量病毒附著在環境或人員口罩與手套上，不小心碰觸再接觸口鼻，便容易感染，且輕症與無症狀多，容易被當成一般感冒或根本沒發現被感染，也因為其有30多處突變，現有疫苗容易失效，造成大量突破性感染。

沈政男指出，新冠病毒幾乎不會經由空氣傳染，環境傳染的可能性最高。機場清潔工，除了可能接觸染疫旅客留在環境接觸面的病毒，也可能在上廁所時因為脫下口罩或近距離互動而感染。此外，在交通車密閉空間內，如果病毒從口罩漏出，也可能傳染給同事。從染疫清潔工的Ct值來看，病毒應已複製傳播兩到三輪，如果在清潔工之外，目前沒有其他接觸者確診，就代表社區防線仍有一定強度；反之，如果未來1、2周出現新增案例，顯然意味社區防線也被攻破了。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
Omicron入侵「蔡英文站台挺」　他怒了：罷免掉林昶佐
桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所
苗栗男躺庭院喊「再睡一下」！媽醒來驚見兒身亡　離奇原因曝
邊睡邊瘦　專家曝提升「睡眠時燃脂效率」6方法
「平底鍋手機殼」跟真的一樣大　拿出來網全看呆
快訊／陳時中證實女保全確診「桃機染疫13人」！計程車司機待複
哈薩克動亂44死　總統授權部隊「無預警開火」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

詭異麵線「牽紅線」！還吃到白色多腳怪　網驚呆：以為是它

快訊／陳時中證實增1保全確診「桃機染疫13人」！計程車司機待複驗

工作未滿3個月該寫進履歷？　網曝「抓住1點」穩錄取

不斷更新／桃園宣布停止探病　各縣市防疫升級措施一次看

快訊／桃機再傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

快訊／桃機傳1女保全確診「全面疫調中」排班計程車運將採檢陽性

無敵高CP值！「UNIQLO最強單品」鄉民答案超一致：特價狂掃20件

有媽媽味！冬天來一碗「香菇芋頭粥」　超簡單6步驟就上桌

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

柯基被媽逼刷牙「不刷就看醫生」　嚇到秒變乖眼神超無奈：好了啦

命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

詭異麵線「牽紅線」！還吃到白色多腳怪　網驚呆：以為是它

快訊／陳時中證實增1保全確診「桃機染疫13人」！計程車司機待複驗

工作未滿3個月該寫進履歷？　網曝「抓住1點」穩錄取

不斷更新／桃園宣布停止探病　各縣市防疫升級措施一次看

快訊／桃機再傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

快訊／桃機傳1女保全確診「全面疫調中」排班計程車運將採檢陽性

無敵高CP值！「UNIQLO最強單品」鄉民答案超一致：特價狂掃20件

有媽媽味！冬天來一碗「香菇芋頭粥」　超簡單6步驟就上桌

哈薩克鎮壓動亂　習近平稱讚是「高度負責任」

曹薰襄、阿拉薩雙key man　臺藝大5年來首勝臺師

林書豪被好友「撞到嘴唇」拿17分　郭艾倫猛轟36分退北京

陳冠中12分11籃板8助攻準大三元　國體3連勝保八有望

「去年才幫她慶生」Jisoo哀悼金美秀！207號室友全發聲

反骨琳妲玩遊戲「被繩勒脖拖行」險斷氣！　驚險畫面曝光：快死掉

連勝文怒了！怒斥民進黨側翼「下三濫」　連顏寬恒祖墳都要挖

命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

桃機魔王病毒染13人清潔+保全→歌友　恐怖傳播鏈疑源自「廁所」

洪詩慶34歲生日！　甜蜜曝李運慶「男友視角」：身旁有愛的人

生活熱門新聞

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

即／桃機群聚最新11處足跡！

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

快訊／第三劑間隔即起縮短「至少12週」

桃園婚宴廣場因疫情而掉單

桃園停止探病　各縣市防疫升級一次看

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

更多熱門

相關新聞

喬科維奇「酒店隔離中」打破沉默　IG首度發聲

喬科維奇「酒店隔離中」打破沉默　IG首度發聲

世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)因為沒有接種疫苗，簽證遭澳洲移民局取消，無緣參加澳洲網球公開賽，現在正在墨爾本防疫酒店隔離的他，首度打破沉默，在IG限動上發聲，感謝全世界球迷的支持。

又有澳網選手遭邊境扣留　捷克女將簽證被取消

又有澳網選手遭邊境扣留　捷克女將簽證被取消

快訊／桃機傳1女保全確診+運將陽性

快訊／桃機傳1女保全確診+運將陽性

桃機Omicron群聚延燒　藍營批邊境防疫慢半拍

桃機Omicron群聚延燒　藍營批邊境防疫慢半拍

桃園大型活動順延　市府各項試吃全暫停

桃園大型活動順延　市府各項試吃全暫停

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情桃機機場群聚清潔工保全歌友會廁所王必勝

讀者迴響

熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面