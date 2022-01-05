確診清潔工連5天到場！「金嗓歌友會」跨年現場曝光　千人擠鐵皮屋

▲金嗓歌友會跨年活動，確診清潔工連續5天到場嗨唱。（圖／翻攝臉書／魯明哲）



記者柯振中／綜合報導

桃機傳出多起群聚案例，目前累計8人確診。其中有名女清潔工連續5天前往「金嗓歌友會」唱歌，如今歌友會現場照片被翻出，讓人嚇出了一身冷汗，國民黨立委魯明哲也呼籲，若民眾有出現在現場，務必注意自身狀況，儘速到篩檢站採檢。

桃機爆發群聚案例，目前累計8人確診，其中1名為防疫計程車司機，其餘7名皆是大夜班女清潔工。依據疫調足跡，確診清潔工當中，其中有1人2021年12月29日到2022年1月2日之間，連續5天都前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會。

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▲▼金嗓歌友會現場人潮眾多。（圖／翻攝臉書／魯明哲）



對此，魯明哲十分擔憂，從時間來看，該名清潔工不曉得有沒有參加跨年活動，從照片上來看，可見當天現場擁擠、採用圓桌餐飲的方式，舞台下方也沒什麼人戴口罩。

魯明哲呼籲，政府應該確實疫調、快速掌握疫情狀況，也希望有參加活動的民眾注意自身狀況，儘速到篩檢站採檢，保護自己、也保護家人。

網友們看完恐怖的跨年畫面，感到相當驚恐，在下方留言回應，「這麼多人！在疫情時代沒事真的別群聚」、「天啊！希望沒事，否則中壢要崩潰了」、「粉恐怖！！希望能夠大家都要遵守防疫措施，所以保護自己、保護他人」、「希望天佑台灣跟中壢大家都平安喔。」

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