前台大醫1張圖警告「新北朋友請注意」：這不只是桃園的事！

▲桃機擴大採檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron變異株已攻破桃機，中央流行疫情指揮中心今（6）日再公布新增3名女清潔人員確診，為案17307～17309，累計確診的8人中居住地為6例桃園、1例新北、1例基隆，其中新北個案足跡也曝光。前台大感染科醫師林氏璧在粉專PO出該案足跡圖，主要以桃園為主，但他警告「新北的朋友，也請注意，這不只是桃園的事」。

新北市政府今日下午公布案17307足跡圖，並指出該名確診者為50多歲女性，近期無國外旅遊史，為桃園機場清潔人員，負責大夜班定點清潔工作，完成接種兩劑疫苗，12/28出現喉嚨痛症狀，無就醫，1/5配合桃園機場擴大檢測，PCR陽性，CT值33.8。該案匡列共5人（含2名同住家人），經採檢4人PCR陰性、1人檢驗中。

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▲林氏璧PO出確診個案足跡圖，要新北朋友們注意。（圖／新北市府提供）

案17307平日搭乘公司交通車上下班，活動足跡以桃園地區為主，但居住於新北市有鶯歌區便利商店及郵局足跡。前台大感染科醫師林氏璧在粉專憂心發文，要新北的朋友注意，「這不只是桃園的事，即使現在桃園外足跡甚少，其實一日生活圈很快就出去了。整個北部，大家放鬆已久的防疫習慣，該拿回來了。」

網友一看足跡表也怕爆，紛紛留言，「這期末考，大家要繃緊神經」、「真的，不要最後像澳洲一樣，每天近十萬人感染」、「其實這兩個月老是聽到有人在咳嗽、擤鼻涕，跟去年5月要炸掉前很像，心裡就已經覺的很不妙。」、「快樂的時光又要沒了」。不過也有人認為，「連5天的金嗓會聚餐比較可怕」。