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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重慶餐廳大爆炸！20人受困、2人死亡　目擊者：瞬間像地震一樣

▲▼ 重慶食堂爆炸。（圖／翻攝自紅星新聞、澎湃新聞）

▲現場狀況。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸重慶市一處街道辦食堂今（7）日中午發生崩塌，疑似是因為瓦斯外洩導致爆炸，截至下午3時40分，已有2人死亡、11人受傷，其中有多名傷者屬於「爆炸傷」，也有「危重傷」。目擊者表示，她聽到「砰」地一聲巨響，瞬間感覺像是地震了一樣。

綜合陸媒報導，事發於重慶市武隆區一街道辦事處食堂，今日中午12時10分突然坍塌，初步統計有20餘人被困。事故原因、被困人數正在核查中。現場畫面可見，爆炸發生後房子已成廢墟，碎石、碎磚遍佈，現場一片狼藉，有人員躺在擔架上被抬出。

▲▼ 重慶食堂爆炸。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲現場一片狼藉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

事發地附近一家商戶員工向《極目新聞》表示，她家店面距離事發地有一百多公尺距離，事發時她聽到「砰」地一聲巨響，瞬間感覺像是地震了一樣。

她接著稱，很快就有消防車、救護車等數十輛救援車趕到了現場，因為相隔有一百多公尺遠，他們受到的波及並不大，但一些離得更近的房子，被震碎了玻璃。另一家商戶工作人員稱，目前附近的建設中路和建設西路已經臨時管制封路，事故發生後，周邊店鋪大都已經停電。 

▲▼ 重慶食堂爆炸。（圖／翻攝自紅星新聞、澎湃新聞）

▲目前已有2人死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

重慶市委、市政府已成立現場應急指揮部，科學調度指揮救治工作，下設現場救援、醫療救治、事故處置等十個現場工作處置組。

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