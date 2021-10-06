手指長出「貢丸」扭曲變形…14歲弟每天喝它慘了　網嚇：我全中

▲少年關節長滿痛風石 。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

健康飲食到底有多重要？據網友爆料，重慶一名14歲的少年因為手指嚴重變形到醫院治療，被醫生診斷竟是因為「尿酸過高」。影片顯示，孩子的手指關節部位嚴重腫脹，就像皮膚內塞進一顆顆貢丸，表面有些紅，看起來頗為驚悚。

據《每日經濟新聞》報導，這名少年平常愛吃垃圾食品，愛喝奶茶或碳酸飲料，導致尿酸過高，長出痛風石，手指嚴重變形。

10月4日晚，為少年醫治手指的重慶大足陳醫生表示，男生指關節變形是因為尿酸高，「父母外出打工，由奶奶帶養，父母對孩子的叮囑少了一些，孩子長期喝奶茶吃垃圾食品造成了尿酸高。」

「很多家長不知道飲食健康的重要性，」陳醫生表示，尿酸是嘌呤代謝的終產物，正常情況下，體內的尿酸大約有1200毫克，每天新生成約600毫克，同時排泄掉600毫克，處於平衡的狀態。

陳醫生進一步指出，但如果體內產生過多來不及排泄或者尿酸排泄機制退化，則體內尿酸滯留過多，當血液尿酸濃度大於7毫克/分升，導致人體體液變酸，長期置之不理將會引發痛風。另外，過於疲勞或是休息不足也可導致代謝相對遲緩進而導致痛風發病。

網友一看影片嚇傻、「奶茶真的是殺手，害死無數人」、「天啊，手看起來超怪欸，這好可怕喔」、「父母在外工作是無奈，但小孩要顧著的，太危險了」、「我每天都買欸，崩潰，開始戒奶茶了」、「除了肥胖還痛風，奶茶太危險了」。