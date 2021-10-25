長期被家暴！人妻心死和女兒墜樓　冷血夫傳照到家庭群組：來收屍





▲死者生前曾多次向親友透露被丈夫家暴。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

重慶市開州區一名伍姓女子和丈夫吵架後，竟然帶著3歲女兒一起跳樓，然而丈夫第一時間不但沒有報警，還把女兒遺體照片上傳到家族群組中，要家人過來收屍，冷血行徑讓家屬十分氣憤。

《紅星新聞》報導，死者家屬表示，伍姓女子是一名高中老師，2016年年底嫁給身為公職人員的桂男，隔年3月生下女兒，然而2人婚後感情不和時常發生爭吵，伍女曾多次向家人表示，「那男的把我給打了」、「是真的下毒手」、「我想離婚」，雖然也曾因為家暴事件向警方報案，然而最後都不了了之。

家屬控訴，伍女本月1日和丈夫為了女兒生病的事情吵架，後來便帶著女兒跳樓身亡，桂男上午8時19分竟然在女方家族群組中發送2張死者的遺體照片，留言「過來收屍」也沒有報警，是後來附近居民發現才幫忙通報。

死者家屬認為，伍女之所墜樓是被桂男所推，不過警方調查後發現，2名死者身上都沒有任何外傷，死亡為高樓墜傷所致，事件非刑事案件所以不立案。由於桂男身為公職人員，死者家屬後來也向其工作單位反應，開州紀委目前已對桂男進行黨內警告處分。

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