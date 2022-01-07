桃機群聚擴大「3萬人曝高風險中」！3單位淪陷、2類對象密集採檢

▲桃機確診風暴逐漸擴大。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場周邊人員確診連環爆，今日指揮中心再公布4例本土確診案例。據統計，桃機200個單位，從業人員約3萬人，都處於染病風險中，桃園市長鄭文燦坦言，目前突破性感染很多，每天都會是壓力測試。

桃園市長鄭文燦指出，桃園機場大概有200個單位，從業人員有3萬人，基層同仁中有6成都住在桃園。根據中央流行指揮中心最新統計，目前機場出現的12名確診者分布在3個單位，包括外包清潔公司「信實」有7人確診、保全公司「良福」有1人確診，另有一防疫計程車司機染疫，但研判與前兩單位非同一群聚事件。

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▲機場高風險對象採檢情況。（圖／ETtoday製表）

目前機場採檢規範，防疫計程車司機為3天採一次、清潔人員天天採檢、其他人員如保全、機場員工、移民官、警察、機場免稅店等工作人員則是7天採一次。鄭文燦表示，目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，他坦言，採檢次數都必須要提高，加上桃機將迎來春節返鄉入境高峰期，「這場仗才剛開始！」

▲桃機各單位工作人員約3萬人。（圖／記者劉亮亨攝）

指揮中心下午公布，信實在機場有888名清潔員，除了7人確診外，其餘881人採檢均陰性。至於保全員部分有390名同事須採檢，其中已檢驗107人陰性、257人檢驗中、26人待採檢。

防疫車輛部分，根據指揮中心資料，有577名人員在機場工作，除了確診的1人外，其餘576人均為陰性。