12星座「摸不透」舉動　代表想你了

▲12星座想你的時候會出現哪些舉動。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

想念牽動著一個人情緒，就連行為舉止也可能變得不一樣，見不到面的感覺是苦澀的，膩在一起是甜蜜的，《星座好朋友》網站分析，12星座想你的時候會出現哪些的徵兆，一起來看看吧！

因為一件小事要找你

牡羊座、天蠍座、水瓶座

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如果說他們來見你，並沒有什麼重要的事情，只是想看看你，或者想和你說一些生活中的趣事，那你就該明白，這其實就是一種想念你的表現。這幾個星座比較逞強，就算想你也不會很直接地告訴你，可他們的行動會出賣他們的心，就算沒什麼事也要找你，這樣讓你摸不透的行為，就是他們在想你啊！牡羊個性直接但卻也比較害羞，天蠍非常的霸氣可卻愛口是心非，水瓶很有想法但卻愛逞強，面對這幾個星座，總愛沒事又硬要找你時，絕對就是在想你了。

經常的看你們的聊天紀錄

金牛座、射手座、雙魚座

當他們開始想念你，又一時沒有辦法在你的身邊的時候，就會開始翻看你們的聊天記錄，看著你們之間所聊過的話題，甚至還會看著看著就笑了。這幾個星座在想你時，可是不會表現出想你的樣子，而是自己默默的看著和你的聊天紀錄，卻又會忍不住的想問你在幹嘛，這樣糾結的舉動，就是他們正在想你呢！金牛總把自己的情感藏很深，射手愛欺騙自己沒想你，雙魚想說卻又害羞，對於這幾個星座，總是看著聊天紀錄突然就笑，或是想打電話卻又不打的模樣，那他們絕對是有想念的人。

只要是你的訊息他第一個回

雙子座、處女座、天秤座

如果你發現，你發的消息，他們總是第一時間就回你，這個時候你千萬不要認為這只是巧合，其實這就是他們想念你的表現。他們對自己在乎的人可是會非常的上心，尤其當在想你時，你傳來的訊息都會讓他們感到快樂，更會立刻的回覆你，即使很忙沒來的及回覆，也一定會在忙完時立刻打給你，那絕對是在想你，雙子對喜歡的人可是非常的在乎，處女雖然理性但卻藏不住心思，天秤對於在乎的人即使愛假裝不在乎，卻也會不小心流露出來，對於這幾個星座，只要秒回你訊息，那絕對就是想你的。

莫名其妙送你東西

巨蟹座、獅子座、魔羯座

想念你的時候，他們會情不自禁的想給你送禮物，對你的思念會轉化成對你的付出，好像能為你做點什麼，就會感到開心，尤其看到你的笑容他們的想念也會換成微笑。當他們很想念自己在乎的人時，就會忍不住送對方喜歡的東西，就想看對方開心的笑容，但他們就是不會告訴你自己想你，就是這麼的倔強，但這樣摸不透的行為就是想你的表現了。巨蟹說不出口想念，但一定會在行動上展現，獅子很霸氣但就是不想承認，魔羯因為理性從不會把情感展現出來，對於他們只要莫名其妙的送你東西時，不要以為他有什麼目的，其實只是他們想你了。