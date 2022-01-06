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幫女友刷存摺！見「一夜春宵費用」怒炸　網看金額全歪：哪報名？

▲▼ 。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

▲原PO完全沒印象有「一夜春宵的費用」這筆交易。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

現代人比較習慣用網銀轉帳，久久才會刷一次存摺補紀錄。有位女網友就在《爆怨2公社》分享，自己請男友幫刷存摺，沒想到竟然被看到一筆備註「一夜春宵的費用」，讓男友直接氣炸，但原PO完全忘了這筆交易到底是哪來的！

原PO一開頭就抱怨自己「金魚腦」，請男友幫忙刷存摺，沒想到被問「這是什麼鬼春宵」，但原PO根本沒印象有這筆交易，緊張說道「我完了！完全忘記是買什麼，也忘記這筆錢是匯給誰」只見原PO附上的照片中，幾乎每一筆帳目的備註都相當正常，但其中真的有筆交易特別奇怪，名為「一夜春宵的費用」金額是1910元。

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原PO急著跟男友解釋，「每天下班你都來接我，我沒跟誰春宵啊」，「一定是故意鬧誰才這樣打的啦」，但無論原PO說得再多，男友都還是不肯相信，讓原PO簡直崩潰，「誰啦！我是匯給誰啦！我真的忘記了啊」，忍不住直接PO文問，「如果收這筆費用的您有看到這篇文，請幫我澄清啊啊啊」。

貼文一出，網友們看到金額全歪樓，「這個是不是老顧客有打折的價錢」，「還剛好1910，好像房間錢」，「給錢的那個真不“阿殺力”給1910，出來走跳湊整數啊，給個2000啊」，「春宵才1910哪邊可以報名」，眼看著網友越來越歪，原PO趕緊補上後續，「找到一夜春宵的兇手了」，原來是自己跟好姐妹買保養品，轉帳的時候想開個玩笑，沒想到卻因為記性不好，差點跳到黃河洗不清。

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