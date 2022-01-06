12星座情人「對你沒有愛」的跡象！處女不碎念了＝準備分手

▲當你發現倆人已經無話可說，可能是感情已經亮紅燈了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

相愛容易相處難，該如何維持愛情的溫度要多多學習，千萬別把對方的付出與包容視為理所當然，一旦愛淡了、變質了，都是自找的且有跡可循。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享12星座「這樣跟你相處，可能已經沒有愛了」，他提醒，好好珍惜對你好的人，別在失去後才悔不當初。

安德魯分享12星座「不愛你了」的表現，除了參考自已的太陽月亮外，也一定要看金星：

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1.冷若冰霜組：牡羊座、處女座、雙子座

這3個星座樂於分享，若長時間發現他/她對你的熱情已減退，任何事情第一個不會想到你，甚至感覺態度冷漠都是徵兆。

平時熱情的牡羊，一冷起來令人害怕，總是藏不住話的他/她，一旦對你沒感覺，會選擇切斷連結不說；有處女座在身邊嘮叨囉嗦是很幸福的，這是愛你關心你的方式，若放棄叨念你得做好心理準備。至於雙子座，只要喜歡一個人就會不斷開話題，當感覺他/她心事重重、不再開玩笑，代表已做好要收手的準備。

2.吹毛求疵組：金牛座、摩羯座

這2星座都很會忍耐，很多事情不是不在乎，只是悶在心裡不想有正面衝突，只要發現金牛座開始挑剔你，看你做什麼都不順眼、有意見，得小心他/她可能忍無可忍要反撲了；摩羯則會在大小事情上開始反駁你，沒事愛挑釁，意味著他/她也不想裝了，當開啟自我保護機制將心門關上時，要再重啟困難重重。

3.不再依賴組：巨蟹座、雙魚座

在戀愛時把心都交給對方的2星座，對方生活中的大小事都樂於參與，只要能和你一起就覺得很幸福，但有過度依賴的傾向。因此當你發現巨蟹、雙魚座突然變得很獨立，什麼事都能自己獨立完成、不再需要你陪伴，代表感情已有些看不見的裂痕。

4.就地放生組：獅子座、天蠍座、水瓶座

在感情中有強烈控制慾的3人，你的一舉一動、一言一行獅子天蠍都想參一腳，對你的行蹤日常瞭若指掌能為他/她帶來很大安全感。當你發現他/她已經放牛吃草、不再在意你去了哪裡、和誰在一起，自己就要擔心了。

來去一陣風的水瓶座，出去像不見、回來像撿到，對愛人會想辦法給予滿滿安全感，一旦發現他/她不願意這麼做，甚至明明知道你會生氣、胡思亂想，但硬要採底線時，代表他/她已不想顧慮你感受，雖然不會主動提分手，但想藉此看看你會不會自己先離開。

5.約不出去組：天秤座、射手座

天秤座若對一個人沒感覺就會開始裝忙，找盡各種理由想切斷與你單獨面對面的機會，受邀約為了不把話說死會說些善意謊言。至於射手座則更明顯，通常對自己喜歡的人會努力安排各種可出遊的機會，若你發現約他/她好幾次都被拒絕，代表倆人已漸行漸遠。