10個月大女嬰咳嗽咳不停　婆婆用銀戒刮痧失手害臉潰爛

▲婆婆用銀戒指刮痧，害女嬰額頭潰爛。（圖／翻攝自微博）

實習記者廖翊慈／綜合報導

每到夏天，許多人會因中暑而到中醫診所進行刮痧，認為對氣血循環等能有效改善，不過大陸有一位婆婆，因為10個月大的孫女咳嗽醫不好，便突發奇想拿起銀戒指幫孫女刮痧，怎料，她下手太重，孫女的病情不但沒改善，額頭還被「刮到潰爛」。

根據《香港01》報導，大陸湖南省長沙市一名10個月大的女嬰，因咳嗽咳不停，家人便帶去看醫生，但即使服藥後仍不見好轉，心急如焚的婆婆這時想到，使用蛋白和銀戒指來幫她刮痧，不料婆婆下手太重，造成女嬰的額頭有大面積的傷口，甚至連後腦杓多處皮膚潰爛。

女嬰的母親表示，「因為女兒那時生病咳嗽且發高燒，我婆婆就覺得孫女應該是體內有寒氣，所以才拿出銀戒指幫女兒刮痧，啊如果銀戒指黑了，就知道她體內有寒氣嘛」，但是婆婆的力道對於未滿一歲的女嬰來說過於不適，不料真的弄傷了女嬰，且將留下疤痕。

報導引述，湖南省兒童醫院疑難綜合病房醫生梁禮娟表示，女嬰的額頭上出現刮蹭後的皮疹，「而且整個額頭都是，甚至有破損潰爛的情況」，她補充說道，面部的傷口假如後續處理不當，或導致局部化膿等症狀，「一旦細菌入侵到血液內，最嚴重可引致敗血症」，目前女嬰仍在醫院觀察中，呼籲所有療法因人而異，須聽從醫師或專業人士的指示。