26歲父被控殺死出生4周女嬰　妻子爆料：他夢遊時活活打死女兒！

Arkansas man may have fatally beaten month-old baby while sleepwalking: wife https://t.co/fyuLollzel pic.twitter.com/eC0NFhaxIa — New York Post (@nypost) December 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州26歲男子杜根(Charles Dugan)被控打死只出生4周的女兒，警方發現女嬰死因為頭部受到鈍器外傷，然而杜根的妻子卻告訴警方，丈夫有很嚴重的夢遊問題，懷疑他有可能是夢遊時把女兒打死。

杜根被控今年8月29日在費耶特維爾市(Fayetteville)家中，將才剛出生的女兒毆打致死，他原本告訴警方，女兒喝牛奶時不小心嗆到，所以他撥打電話叫救護車，不過法醫後來證實女嬰死因是他殺，使得警方改以謀殺案方向進行調查。

杜根本月6日再次接受調查時告訴警方，當時他睡著了，而女兒趴在他身上，有可能不小心摔落到地上。妻子9日透露，杜根有嚴重的夢遊問題，之前也曾在夢遊時攻擊過她。雖然杜根不確定自己是否夢遊，仍依二級謀殺罪名被關押，案件正在調查中。

▼妻子控訴，丈夫夢遊殺死女兒。（圖／示意圖／達志影像）