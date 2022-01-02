買樂透「獨得4680萬」　他淡定上台曝：不是第一次

▲河南一名男子2度幸運中頭獎。（圖／CTWANT／翻攝大河報微博）

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許多人都抱有發財夢，有時會買刮刮樂或彩券試手氣，中國一名男子相當幸運，近日買樂透中了1073萬元人民幣（約新台幣4680萬），但其實這已經不是他第一次中獎，前年4月他就已經中過一次頭獎，而此次出席領獎，他也淡定表示「這不是第一次了」，讓許多人羨慕不已。

綜合陸媒報導，河南一名劉姓男子去年12月買了樂透，結果幸運中了頭獎，一人獨得1073萬元人民幣，不過其實他在前年4月就已經中過一次頭獎，當時金額為1035萬元人民幣（約新台幣4513萬），他也透露自己心情，「這次中獎，剛得知自己中獎了還很激動，但不是因為中了一等獎激動，而是沒想到時隔一年居然能再中一次，真的感覺自己太幸運了。」不過上台領獎時他卻表現出淡定神情，並稱「這不是第一次了」

消息曝光後，立刻引發熱議，有人認為劉男實在太幸運，但也有人抱持懷疑態度，覺得這只是宣傳手段，紛紛留言「廣告打一次就夠了，每個月都打，反正我就是不買」、「又想騙我，你們這是年底衝業績啊」、「彩票不景氣，開始找演員了，不好賣了」。

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