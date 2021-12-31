13人公司「元旦爽放47天到過年」　老闆工資照發曝原因

▲中國四川一家公司春節假期長達47天。（圖／CTWANT／翻攝自紅星新聞）

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又到了歲末年終，即將迎來新的一年，中國四川成都有一家公司，宣布將從12月31日開始放過2022年2月15日，總共47天，引發一番討論，讓不少網友心生羨慕。對此，該家公司的負責人出面證實，網路流傳放假消息和天數都是真的，並曝光背後原因。

「四川一公司元旦春節放假47天」的消息在網路掀起熱議，相關話題吸引超過718萬次的閱讀，根據《紅星新聞》報導，這家公司名為「四川智合名德企業管理有限公司」，在今年8月份註冊成立，公司規模不算大，加上負責人僅有13人。

負責人李先生解釋，這樣放假有多方面考慮，第一是冬天到了，想讓員工好好休息；第二是有些員工近期很忙碌，有人要結婚、有人買房要交屋；第三是春節快到了，車票不太好買，決定讓員工早點買票返鄉；第四是讓有旅遊計畫的員工可以趁這段時間自由安排；最後是因為疫情緣故，整個行業有些蕭條，公司本年度的任務預期本來就低，而現在已經達到目標，而且現有訂單足夠做到年後，就不讓員工這麼辛苦。

李先生指出，考慮到2022年春節比較早，一月之後就是春節，行業本身一般就是提前15天放假，再加上元旦的3天，一月份工作時間剩沒多少，「單子已經夠了，不如讓他們玩得踏實一點」。

▲負責人澄清公司不會倒閉，而且會照發工資。（圖／翻攝自紅星新聞）

消息曝光後，遭到網友調侃「要倒閉了？工資還發嗎？」對此李先生澄清，公司並不會倒閉，甚至明年還有增產的計畫，而工資的安排上，會給大家全勤，基本工資發放一部分，而在這段期間的所有該發的業績獎金都會發。

李先生坦言，受到疫情影響近幾年行情不是太好，但也沒必要非達到什麼程度，只要達到一定的銷量預期，就不一定非要讓大家都來上班，「他們回去玩得暢快一點，後面的善後工作有我就夠了」，強調放假是針對員工，他還是會留在辦公室。

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