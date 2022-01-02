歐美現「Delmicron」新型變種病毒？　前台大醫：別再自己嚇自己

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歐美現「Delmicron」新型變種病毒？　林氏璧：別再自己嚇自己

前台大醫師林氏璧在臉書澄清，Delmicron並不是新型變種病毒，要民眾別太擔心。

圖文／鏡週刊

先前有報導稱，歐美國家又再現新型變種病毒「Delmicron」，加上在2021年最後一天台灣境外移入暴增41例，不免讓人心慌慌，不過，前台大醫師林氏璧（孔祥琪）就在臉書闢謠，表示「Delmicron」一詞僅是「Delta」和「Omicron」合在一起創個新詞，民眾不必過於恐慌。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上澄清，指出「Delmicron」只是把「Delta」和「Omicron」兩個大魔王變異株合在一起所創出的新詞，並不是什麼新種病毒，「看來可能是印度媒體自己創造的，繪聲繪影寫的好像真的....」

林氏璧表示，印度的喬希醫師（Dr. Shashank Joshi）也在推特澄清，這個詞應該只是指目前同時有兩種病毒一起在流行，並不是一個新型變異毒株。林氏璧也說，若真有新的變異株，然後是值得重視的，「WHO，英國或美國相關單位都會宣布的，別再自己嚇自己了！」

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台灣在3天前，也就是2021年的跨年，當日暴增了41例境外移入，而在2022年首日，境外移入個案也高達21例，其中，突破性感染就高達10例。雖然本土確診個案和死亡案例都連續多日無新增，但境外移入個案突然飆升，難免讓人憂心。

林氏璧在2021年末時就曾預告，就全球趨勢來看，台灣遲早會出現「Omicron」，爆發第一例本土個案，畢竟當初「Delta」也曾出現過，但不用太擔心，維持目前阻絕疫情於境外的策略，他也提醒民眾，出外戴口罩、勤洗手，盡可能保持社交距離主，注重室內通風。


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