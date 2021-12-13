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足展11公分「捕鳥蛛」闖關被攔　同海關11月還查到4公尺眼鏡王蛇

記者魏有德／綜合報導

江蘇張家港海關人員近期在對一批原木實施拆箱檢疫監管時，從貨櫃箱中發現一隻活體巨型蜘蛛，這隻巨型蜘蛛足展達11公分，經實驗室鑒定認定為捕鳥蛛的一種，也是該海關一週內第二次截獲此類蜘蛛。張家港海關11月時還曾在木材口岸進行監管任務時發現一條長達4公尺的活體眼鏡王蛇，引起外界關注。

▲張家港海關在木材貨櫃箱截獲的巨型「捕鳥蛛」。（圖／翻攝澎湃視頻）

▲張家港海關在木材貨櫃箱截獲的巨型「捕鳥蛛」。（圖／翻攝澎湃視頻）

《光明網》報導，捕鳥蛛是世界上大體型的蜘蛛種類之一，牠們個性凶殘、肉食性，頭部的螯肢上可分泌毒液，部分攻擊性強的可捕食小鳥，因此得名。目前，張家港海關已對該批貨物進行相關檢疫處理。

▲被海關截獲的捕鳥蛛足展長11公分，頭部螯肢可分泌毒液。（圖／翻攝央視）

▲被海關截獲的捕鳥蛛足展長11公分，頭部螯肢可分泌毒液。（圖／翻攝央視）

張家港海關高級農藝師陸軍表示，這隻蜘蛛是對進口木材進行檢疫的時候，在箱門口發現的，「工作人員拿著大的鑷子將其捕獲，因為體型很大，我們從大型的蜘蛛種類裡面進行檢索，初步判定是捕鳥蛛類的一種，捕鳥蛛類在全世界有900多種，主要分布在熱帶地區，有些種類比較凶猛。」

▲長約4公尺的眼鏡王蛇。（圖／翻攝張家港海關）

▲長約4公尺的眼鏡王蛇。（圖／翻攝張家港海關）

值得注意的是，張家港海關在11月同樣在木材口岸實施檢疫監管任務時，從某貨櫃箱中發現一隻體長約4公尺的活體眼鏡王蛇。這條眼鏡王蛇被發現時行動力仍相當活躍，不時對著蒐證紀錄的工作人員張口吐信，模樣十分嚇人。

據了解，張家港為大陸闊葉林木材的主要進口集散地，由於部分木材原產地管理較為鬆散，因此，不少野生動物會趁機夾帶走私或混在原材料中，據統計，2021年1至10月，張家港海關已截獲蛇、蠍、蜈蚣、毒蛛等外來有害物種達1.2萬餘種次。

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