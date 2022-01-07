逛高級百貨小孩爬上56萬「米妮」頭！下秒倒地大碎裂　家長賠慘了

▲56萬元的米妮擺設被小孩弄破。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都一家高級百貨公司近日傳出，一名小孩不慎弄破價值13萬元（人民幣，下同，約新台幣56萬元）的米妮擺設。事後，有疑似工作人員的網友發文，稱四個大人卻管不住一個孩子，結果最貴的那個擺件被「熊孩子」摔碎。

據《楚天都市報》報導，連卡佛百貨是成都一家高級百貨公司。原PO發文指出，其實這種事不是第一次發生，公司就把擺件擺在金屬墊上，邊上也有「貴重物品請勿觸碰」的牌子，但這次最誇張，四個大人沒一個人管小孩，小朋友爬到最大、最貴的13萬元「米妮」頭上，導致米妮倒下，更壓毀旁邊一件價值5萬元至6萬元（約新台幣22萬元至26萬元）的小擺設。家長最終賠錢了事。

原PO接著表示，「我平時上洗手間路過我們公司那片，都恨不得把手捆起來，只為走路穩一點，生怕打碎了個啥。」這句話也被質疑其身分是百貨公司的工作人員。

▲擺飾周圍沒有保護措施。（圖／翻攝自極目新聞）

對此其他網友指出，「所謂保護得好好的『米妮』，不過就是赤裸裸放在過道的地上……13萬的高價貨沒有顯示易碎品小心觸碰或禁止觸碰的提醒，也沒有圍欄」。

還有網友稱，家長第一時間安撫受驚嚇的孩子，一沒影響商場銷售，二沒逃避責任，三沒無理取鬧，平靜等待賠償協商；商場工作人員第一時間關心娃娃有沒有事，雙方已經協商解決了此事。也有人認為，如果家長已經賠償，銷售人員不應再發帖吐槽「家長沒看管好熊孩子」。目前，原PO貼文已被刪除。

針對此次糾紛，店內工作人員表示不接受採訪，不過也承認了店內確實有兩個擺件被弄壞，店家有對貴重的商品投保。