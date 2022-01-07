　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

逛高級百貨小孩爬上56萬「米妮」頭！下秒倒地大碎裂　家長賠慘了

▲▼ 56萬米妮被打碎。（圖／翻攝自楚天新聞、極目新聞）

▲56萬元的米妮擺設被小孩弄破。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都一家高級百貨公司近日傳出，一名小孩不慎弄破價值13萬元（人民幣，下同，約新台幣56萬元）的米妮擺設。事後，有疑似工作人員的網友發文，稱四個大人卻管不住一個孩子，結果最貴的那個擺件被「熊孩子」摔碎。

據《楚天都市報》報導，連卡佛百貨是成都一家高級百貨公司。原PO發文指出，其實這種事不是第一次發生，公司就把擺件擺在金屬墊上，邊上也有「貴重物品請勿觸碰」的牌子，但這次最誇張，四個大人沒一個人管小孩，小朋友爬到最大、最貴的13萬元「米妮」頭上，導致米妮倒下，更壓毀旁邊一件價值5萬元至6萬元（約新台幣22萬元至26萬元）的小擺設。家長最終賠錢了事。

原PO接著表示，「我平時上洗手間路過我們公司那片，都恨不得把手捆起來，只為走路穩一點，生怕打碎了個啥。」這句話也被質疑其身分是百貨公司的工作人員。

▲▼ 56萬米妮被打碎。（圖／翻攝自楚天新聞、極目新聞）

▲擺飾周圍沒有保護措施。（圖／翻攝自極目新聞）

對此其他網友指出，「所謂保護得好好的『米妮』，不過就是赤裸裸放在過道的地上……13萬的高價貨沒有顯示易碎品小心觸碰或禁止觸碰的提醒，也沒有圍欄」。

還有網友稱，家長第一時間安撫受驚嚇的孩子，一沒影響商場銷售，二沒逃避責任，三沒無理取鬧，平靜等待賠償協商；商場工作人員第一時間關心娃娃有沒有事，雙方已經協商解決了此事。也有人認為，如果家長已經賠償，銷售人員不應再發帖吐槽「家長沒看管好熊孩子」。目前，原PO貼文已被刪除。

針對此次糾紛，店內工作人員表示不接受採訪，不過也承認了店內確實有兩個擺件被弄壞，店家有對貴重的商品投保。

ET快訊
快訊／境外+58例「史上新高」！　桃機本土維持增4案
LIVE／桃機疫情進社區　陳時中最新說明
韓女團新年行大禮「只有陸成員沒下跪」！　韓陸網友開戰
又見篩檢人潮！　桃園採檢站人龍排超長
王必勝現身金嗓歌友會！　「通風看起來不太好」
牌咖全陰性！確診婦戴口罩跟清潔員聊天2hrs　卻被傳染Ct值
9千元買「假iPhone13 Pro」！　他驚呆：是iOS真
北市女路邊等公車竟被撞死！小貨車倒車捲入輪下身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台商曝光海鮮檢疫證明　陸海關超嚴！韓4家冷凍業者也被查禁　

逛高級百貨小孩爬上56萬「米妮」頭！下秒倒地大碎裂　家長賠慘了

鍾南山：中國疫苗接種率86%　理論上已達到「群體免疫」

深圳現本土疫情1對夫妻確診　嚴管防疫「民眾非必要不得離市」

陸「精準打擊」台2家石斑魚違規　張競：這次綠營很難挑撥離間

西安封城孕婦被拒入院流產　陸副總理孫春蘭：深感愧疚

染Omicron女赴百人生日趴！港府10高層也到場　網轟林鄭在推責

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

大陸增本土確診116例　西安累計1856人染疫「進入總攻階段」

西安爸心絞痛「醫院全拒收」！拖8小時身亡　女兒崩潰文引爆民憤

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

台商曝光海鮮檢疫證明　陸海關超嚴！韓4家冷凍業者也被查禁　

逛高級百貨小孩爬上56萬「米妮」頭！下秒倒地大碎裂　家長賠慘了

鍾南山：中國疫苗接種率86%　理論上已達到「群體免疫」

深圳現本土疫情1對夫妻確診　嚴管防疫「民眾非必要不得離市」

陸「精準打擊」台2家石斑魚違規　張競：這次綠營很難挑撥離間

西安封城孕婦被拒入院流產　陸副總理孫春蘭：深感愧疚

染Omicron女赴百人生日趴！港府10高層也到場　網轟林鄭在推責

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉了

大陸增本土確診116例　西安累計1856人染疫「進入總攻階段」

西安爸心絞痛「醫院全拒收」！拖8小時身亡　女兒崩潰文引爆民憤

快訊／境外移入暴增58例「史上新高」　桃機本土維持增4案

新冠口服藥13日出貨！南韓證實輝瑞Paxlovid下周抵達　採購100萬份

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底！鄰居曝案發前聽到吵架聲

柯瑞開創大三分新時代　美球評細數從喬丹起改變聯盟的6位巨星

森崴能源去年營收創高　全年成長狂升七倍！

裝潢蟑螂1人分飾多角收錢落跑　女屋主匯15萬驚覺「家被拆了」

龍柏雄毬果成校園健康殺手　全教產籲教部全面盤點因應

民進黨21民代大陣仗挺林昶佐　反罷林選前之夜「正副總統都到場」

培頓二世生涯5度遭釋出　柯爾透露合約將轉為正式保障約

T1本周看點！海神連戰北南雙雄　太陽連3週主場強碰英熊

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

大陸熱門新聞

西安爸絞痛被拒收身亡　引爆民憤

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

2歲童泳池拉肚子水變黃湯！要賠9千家長氣討拍.

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

網友拼泡爛公車票　竟破出沈屍案

孕婦被拒入院流產！西安官員5天後終於道歉

陸「精準」禁台也禁韓　張競：綠營難挑撥離間

西安孕婦被拒入院流產　陸副總理：愧疚

摳男被甩怒向前女友討1.5萬交往花費

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

深圳現本土疫情　1對夫妻確診

711官網把「台灣按國家表示」遭大陸罰65萬

更多熱門

相關新聞

迪士尼聯名Vera Wang米妮髮箍

迪士尼聯名Vera Wang米妮髮箍

華裔設計師王薇薇有「婚紗女王」之稱，同名品牌Vera Wang更成為女孩心目中的夢幻婚紗，上海迪士尼日前驚喜宣佈與Vera Wang聯名推出「米妮髮箍」，不僅選用歐根紗、黑絲絨，還點綴上精緻的刺繡和水晶，消息一曝光就引發網友熱議。

櫻花妹風靡巧克力棒藏可愛玄機

櫻花妹風靡巧克力棒藏可愛玄機

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！

超可愛米奇、米妮泡泡洗手機！

LeSportsac米奇櫻桃包萌化

LeSportsac米奇櫻桃包萌化

迪士尼櫻花季！維尼穿妖精裝太Q

迪士尼櫻花季！維尼穿妖精裝太Q

關鍵字：

米妮米妮擺設連卡佛百貨貴重擺設

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面