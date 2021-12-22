俄羅斯邊境增派12萬兵力！楊永明：美國不會為了烏克蘭開戰

▲俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

俄羅斯日前在與烏克蘭邊界增兵12萬，引發西方國家不滿，更讓烏俄情勢益發緊張。對此，台大政治系教授楊永明表示，雖然目前情勢看起來隨時都會擦槍走火，但實際上來說美國及北大西洋公約組織的成員，不太會因為烏克蘭而對擁有核武的俄羅斯宣戰，雙方開戰可能性不高。

▲20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》



楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中表示，蘇聯瓦解後，許多東歐國家紛紛加入北約，而位處俄羅斯與西方國家交界處的烏克蘭則長期擔任雙方的緩衝區，再加上內部種族錯綜複雜，又分為以俄羅斯裔為主、親俄的烏東和親西方國家的烏西。

俄羅斯總統普丁上任後，俄羅斯與西方關係逐漸緩和，直到2014年爆發克里米亞危機，親俄派的克里米亞看到時任總統亞努科維奇被趕走，覺得親俄人士被孤立，因此舉行公投並宣布加入俄羅斯，俄羅斯也立刻派軍進烏克蘭；而此事也導致烏克蘭東部另外兩州，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與東南部盧甘斯克州 （Luhansk）想跟進獨立，並引發頓巴斯戰爭。西方國家指控俄羅斯在背後提供援助給烏東兩州進行戰爭，但俄羅斯則聲稱他們是為了幫助烏克蘭境內的同種族人。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）巡視烏俄邊境部隊。（圖／路透）



而後，烏克蘭當局與烏東兩州簽署了《明斯克協議》，該協議內容為烏克蘭政府同意給予頓內茨克州及盧甘斯克州高度自治權，但兩州仍需留在烏克蘭領土內。楊永明表示，烏克蘭許多煤礦、礦產的經濟命脈都分布在這兩州中，因此烏克蘭在讓他們高度自治的情況下，還需引進西方軍事力量來確保兩州無法獨立。

不過烏克蘭至今一直未加入北約，楊永明指出，「以俄羅斯的角度來看，從古至今烏克蘭就是他們的勢力範圍，更是與西方國家之間的緩衝區，但從2014年起烏克蘭卻想轉加入北約，這種感覺就像是北約軍隊直接到我家門口的感覺。」且從2014年後美國開始在烏克蘭、波羅地海和黑海等地進行軍事演習。楊永明也以美國角度分析，俄羅斯佔領克里米亞已經破壞了烏克蘭領土和主權獨立，因此2014年開始從經濟、能源上制裁他們，但同時北約的歐洲國家卻又非常依賴俄羅斯提供的原油、天然氣，所以至今只能讓烏克蘭當局和烏東維持僵持狀態，也不讓烏克蘭加入北約。

▲烏俄情勢緊張，不過楊永明分析雙方開戰可能性不高。（圖／路透）



楊永明說，西方國家對烏克蘭不加入北約其實是有共識的，因為烏克蘭作為一個緩衝區還是有其意義所在，加上美國、英國都已經表態，若俄羅斯真的攻打烏克蘭，他們不會出兵，也不會為了烏克蘭攻打一個擁有核武的國家，「烏克蘭有點像是被出賣，且以目前觀察，雙方直接開戰或是俄羅斯揮軍進入烏克蘭的可能性不高，不過俄羅斯應該會持續協助烏東進行與當局的內戰，因為對俄羅斯來說真的很像美國把軍隊放在他家門口的感覺。」

最後，楊永明也總結，俄羅斯已經提出四點要求，包括禁止烏克蘭加入北約、北約禁止在前蘇聯地區持續佈署武器等等，但這些要求也得要看美國將會如何應對，依照他的觀察來看，烏克蘭在短期5到10年內應該是不會加入北約，若加入的話就是直接踩下去俄羅斯的底線，同時等於宣戰，但在不加入北約的情況下，烏克蘭的安全則需要美俄雙方的平衡，就算靠簽署互不侵犯條約也沒用，因為照歷史來看，這種條約的有效性並不高；雙方只能靠著持續溝通、降低衝突來確保烏俄和平，但頂多回到兩年前沒有這麼緊張的情勢，不可能再回到2014年前的和平景象。

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