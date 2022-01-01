女星自曝夜夜滾床單　老公不在也打得「火熱」

【企劃特輯】

國民媽媽林美秀驚爆有新歡！之前曾經代言石墨烯塑崩褲的她，最近再次接下同品牌「第二代超導石墨烯毯被」的代言，她表示自己再度被該品牌商品圈粉，也大方分享「滾床單」的心得。

排除手腳冰冷、睡眠障礙 安穩一覺到天亮

螢光幕上給人開朗、堅強印象的林美秀，沒想到私下其實有睡不好的問題。她坦言：「我工作忙、壓力大的時候，躺在床上常常覺得怎麼躺都不舒服，這裡酸、那裡痛，翻來翻去睡不著，甚至還會手腳冰冷、頭痛。自從換了PP超導石墨烯毯被後，真的可以感受到它的威力，每天都可以安穩地一覺到天亮，手腳也不會冰冷了。」

▲林美秀表示換了PP超導石墨烯毯被後，每天都能一覺到天亮，手腳也不冰冷了。【官網2入超值優惠組】

吳淡如大讚石墨烯毯被 不但安全還能省電費

二度和林美秀合體代言的吳淡如也表示，以前每到冬天就會手冷腳冷、睡不好，常在半夜驚醒，甚至還會做惡夢，有了石墨烯毯被，讓她冬天不再「冷吱吱」，終於能睡個好覺，她還大讚石墨烯毯被安全、省電的好處：「我已經很久沒用電毯了！PP超導石墨烯毯被像是天然暖爐，不需要插電，蓋在身上就能馬上升溫，不但安全，還能幫你省下電費！」

▲吳淡如大讚石墨烯毯被，讓她終於能睡好覺，不但安全保暖還能省下電費。【momo購物網 石墨烯能量超導被】

不是一般棉被！

石墨烯毯被10秒升溫 促進血液循環

石墨烯是一種近乎透明、導熱係數高、電阻率低，而且輕薄、柔軟，抗斷裂強度也高的奈米材料，它的原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，因此吸熱、蓄熱的效果非常好，十分適合運用在紡織品當中。

由業者和研究單位共同開發的「PP超導石墨烯毯被」，厚度只有一般冬被的1/3，還加入了「超導布」，讓石墨烯效能大躍進，不需要插電，就可以感應人體波長，達到10秒升溫、蓄熱保暖的效果，因此能夠增加人體的血流量、血流速，促進血液循環，和一般的棉被或紅外線毯被完全不一樣，而且材質輕薄，久蓋也不悶熱。尤其今年冬天特別冷，建議家中有銀髮族或患有心血管疾病的長輩，一定要為他們準備這樣「抗寒神器」。

▲「PP超導石墨烯毯被」加入獨家「超導布」，讓石墨烯效能大躍進。

採獨家「剝離法」製作

水洗不脫落 狂勝市售石墨烯產品

「PP超導石墨烯毯被」使用精密儀器的物理剝離法製程，將石墨烯原礦剝離至微米級大小，再將微米級的石墨烯織入紗線之中，能夠百分之百保留石墨烯的超導特性，而且從裡到外共有4層石墨烯，水洗後不會脫落，永久有效。

反觀市售許多石墨烯棉被，僅在表面使用石墨烯塗料，無法和織品結合，導致水洗後石墨烯快速脫落，完全失去效果，消費者若貪圖便宜買到這類產品，等於白花冤枉錢。

對此專家提醒，選購石墨烯產品時要認明「公證單位認證」，例如PP超導石墨烯毯被即經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，除了確定含有石墨烯材質，紅外線放射率高達92%，蓋上之後血流量增加19.8%、血流速增加20.4%，品質經得起考驗，消費者務必慎選領導品牌，才能買得安心、睡得舒心！

▲PP超導石墨烯毯被經過檢測，確定含有石墨烯外，「獨家剝離法」製作，讓石墨烯水洗不脫落、效果永久有效。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？

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