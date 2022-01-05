百靈果凱莉真性情喊話：從政絕對打架啊　想借館長八角籠單挑龍龍

▲百靈果在館長的直播節目上接受訪談。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

以國際新聞為主題的Podcast節目「百靈果」，主持人凱莉與Ken4日上館長的直播節目接受訪談。由於「百靈果」的節目經常談論政治，甚至兩人也不避諱自己的政治立場，所以館長在直播中當場提問兩人是否會從政。結果卻得到了「從政絕對會打架」的答案，甚至凱莉還當場跟館長借八角籠，想要跟龍龍單挑。

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▲館長對百靈果提問表示，未來會不會有從政參選的計畫。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長提問表示，因為兩位也經常評論政治，會不會累積到一定的聲量之後，就跟呱吉一樣，親自參選為民服務？而且兩位的口才在立法院質詢，應該也相當有威力。

Ken第一時間表示，「我會想要打人」。凱莉也說，「對啊怎麼忍得住啊！」

▲兩位都表示，他們去從政的話一定會打架。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



Ken指出，其實過去訪問過很多政治人物，每個人講得話都一模一樣，政治不是誰贏誰，而是不斷妥協溝通，取得雙方的折衷點，「X！我沒辦法啊！我一定要贏他啊！要我跟陳玉珍妥協，No way man!」

凱莉也附和表示，「對啊，來打架啊！X！我應該不適合（從政）吧」。

▲凱莉當場提出跟館長借八角籠的邀請，並且喊話想跟龍龍單挑。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



由於百靈果曾經有約過不同意見的人士，在八角籠裡面直播辯論的節目，凱莉當場表示，是否可以跟館長借八角籠，「而且可以在裡面打人嗎？」就跟美國一樣。

凱莉表示，可以找一些有恩怨、有話題的名人來打，例如她就想跟龍龍單挑，先各自經過半年的專業訓練，然後見面之後就真打，現場還開放售票進場，而且「龍龍如果真的願意跟我打，我真的超 Respect」。