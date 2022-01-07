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醫斷言桃機是Omicron群聚　全台隨時升級！籲3縣市打開防疫警戒

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案昨日（6日）晚間一口氣增加4例確診，總計12人染疫，其中4人確認感染Omicron。醫師潘建志7日在臉書PO文表示，「我相信這次就是Omicron群聚」，而且群聚速度遠勝去年1月部桃和5月諾富特案，「國外推估，Omicron確診數每2.5天會翻一倍，25天就是2的十次方，1024倍。台灣要隨時有提高防疫警戒標準的心理準備。」

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場員工進行擴大採檢。（圖／記者屠惠剛攝）

桃機群聚案12例本土確診個案，當中有4人確認感染Omicron，這12例包含7名信實清潔公司員工、1名防疫計程車司機、1名機場保全人員、2名歌友會成員和1名同住家人。前進指揮所指揮官王必勝前往其中8名確診者的工作場所勘驗，經討論後推測出2大可能源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，至於傳播場所，有可能是清潔員工的接駁巴士。

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醫師潘建志提醒，北北桃的朋友都要打開心裡的防疫警戒開關，桃機群聚確診數快速增加，相比起來遠勝去年1月部桃和5月諾富特案，從基因定序結果來看，案17240防疫計程車司機和案17230清潔員都是感染Omicron，而司機載過境外移入的Omicron個案，「我相信這次就是Omicron群聚。」

▲▼金嗓歌友會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

▼▲金嗓歌友會跨年舉辦聚餐活動，上台拍照也只有少數人有戴口罩。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

▲▼金嗓歌友會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

潘建志提到，Omicron的傳染力遠大於加州株和Alpha英國株，從去年到今年全球有4波疫情，第一波台灣將疫情控制在部桃內，接著第二波、第三波Delta變種，都因為國內防疫得當並無擴散，但第四波Omicron來勢洶洶，確診清潔員去過的金嗓歌友會，參與者幾乎都沒戴口罩，「我判斷病毒已經進入台灣社區。」

此外，美國單日確診破百萬人，英國、法國也超過20萬人，潘建志呼籲，「國外推估，Omicron確診數每2.5天會翻一倍，25天就是2的十次方，1024倍。台灣要隨時有提高防疫警戒標準的心理準備。」

而對於桃機群聚案，外界認為交通車混搭可能是感染關鍵，指揮官陳時中6日表示，本來所謂的交通車群聚為最主要的關切點，不過，最近新增的確診者部分與相關職場、交通車沒有直接接觸，情況又更複雜了，等相關資訊更清楚之後才能進行個別判定，但可以確定的是，「Omicron已經進到本土。」

Switch On!北北桃的網友們，請打開心裏的防疫警戒開關! 桃園機場群聚，確診快速增加，昨夜來到12例，相比遠勝過1月部桃醫院和5月諾富特群聚速度。基因定序結果，案17240防疫計程車司機和案17230清潔員都感染Omicron...

BillyPan 潘建志醫師發佈於 2022年1月6日 星期四

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