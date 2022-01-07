第3劑間隔縮短至3個月　指揮中心今公布！適用對象搶先看

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚案累計已有12人確診，桃園市長鄭文燦和部分專家、醫師接連喊話，希望中央縮短第3劑疫苗的間隔時間。對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議已在6日達成共識，將追加劑間隔縮短為3個月，指揮中心預計今日（7日）就會公布適用對象等細節。

▲第3劑間隔是否縮短，指揮中心將在今日公布。（資料照／記者湯興漢攝）

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桃機群聚案6日晚間新增4例確診，累計已有12例本土個案。桃園市長鄭文燦6日上午曾表示，指揮中心開會研擬，將針對機場防疫車隊、防疫旅館等第一線風險人員，縮短疫苗施打間隔；中研院生醫所兼任研究員何美鄉也建議，應將追加劑縮短為3個月。

面對這波疫情，指揮官陳時中坦言，「Omicron已經進到本土。」對於各界喊話縮短第3劑疫苗施打間隔，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家會議6日達成共識，將追加劑間隔縮短為3個月。

知情人士透露，會議中主要針對1至3類高風險族群進行討論，發現他們符合間隔滿5個月的比例比預期要少，專家共識第3劑追加劑的間隔應縮短至3個月，至於對象是高風險族群還是全民適用，目前尚不清楚。指揮中心發言人莊人祥則表示，關於第3劑間隔的最新政策，將在7日統一對外說明。

▼▲桃園機場群聚案累計已有12人確診。（圖／記者劉亮亨、邱顯燁攝）

由於桃機群聚案的12例確診中，有4人確認感染Omicron，不少專家學者、醫師都認為第3劑勢在必行。台大感染科前醫師林氏璧曾在節目《有話好說》中提到，國內醫護人員至少有32萬人是打2劑AZ，根據英國資料統計，只打2劑AZ對Omicron幾乎沒有保護力，但疫苗也不是白打的，如果再施打加強針，搭配全劑BNT或半劑莫德納，都可把保護力拉到7成，維持2、3個月沒問題，「不要執著5個月，邊防人員不能再等了，現在都有點遲了。」

▼原本第3劑建議是「完整接種後滿5個月」再施打，現在有望縮短間隔時間。（圖／指揮中心提供）