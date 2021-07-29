南投路肩淪停車場　「校正回歸」爆鍵盤大戰！主角跳出來說話了

▲南投工務段針對中興新村台14乙線進行標線調整，卻引來正反兩方論戰。（圖／翻攝南投工務段臉書）

記者李忠憲／台中報導

南投工務段針對中新興村台14乙線約2公里長道路進行車道標線調整，盼降低車禍發生，卻引發部分居民反彈，正反兩方在工務段臉書激戰。有許多民眾幫南投工務段打氣，誇讚是「公路總局唯一清流」，並表示「南投的道路逐漸文明呢！」

南投縣中興新村中正路（台14乙線）為雙線道車道，但其路肩設計寬達1.7公尺，長年來成為居民或民眾用來停車，造成當地常發生車禍。南投工務段今年2月接獲當地退休教授陳情指出，同月17日在中興新村中正路段發現一起機車追撞汽車的交通事故，小客車路邊違規停車雖已緊靠路邊，但車身微超越至車道內，機車倒在小客車的左側。

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▲中興新村台14乙線常有車輛停路肩，造成車禍。（圖／翻攝南投工務段臉書）

工務段也常接到警方通知，本路段路邊違停車輛遭受後方機車追撞，以及民眾機車騎乘路肩遭受檢舉等問題。經依正常程序，6月4日邀集南投縣政府、警察局及南投市公所等相關單位會勘討論，並請市公所通知各里長參加，結果是必須進行交通改善及車道調整。

▲▼工務段針對該路段的標線調整。（圖／翻攝南投工務段臉書）

工務段把中正路該路段約2公里的路肩原有寬度往外（右）側調移，覆蓋原本路肩位置，全線邊線畫上紅線、黃線，明確告知用路人不能隨意停車，7月27日完工，經費約60萬元。

豈知，當地居民因路線變更後，影響生意，竟因此反彈，表示買東西的民眾，看到紅線就不敢臨時停車，怕被開單，讓生意大減。當地民眾也說，以前不知道那時路肩不能停車，也不能行駛。畫紅線後路也沒變寬，反而汽機車等共駛在同一車道上，增加風險。

更有網友到南投工務段臉書粉專留言，引發支持、反對兩方論戰。粉專才1000人追蹤，該篇文確有758人按讚，更有420人留言，87次分享。

有人說，「公路總局唯一清流」、「請無論如何要挺住壓力，讓全台灣其他縣市看看：交通3E工程面對於改善交通安全有多重要」、「你們來高雄啦 不要在南投被糟蹋 公路總局可以讓他們跟岡山工務段交換嗎？不然讓岡山工務段向他們學習一下正確道路規劃也可以」、「我支持！順便告訴當地的三寶，你們長期以來誤會的快慢車道分隔事實上是路肩，請搞清楚，那不是給你停車的地方。」、「很讚！如果路寬再縮減，加入自行車道會更好。」、「公路總局加油，我是中興在地人，支持繼續推行更安全的道路設計」、「南投的道路逐漸文明呢！」

但也有人批評說，「沒考慮到民情和當地習慣的設計，再怎麼自我催眠也是狗屁不通」、「這樣的說法工務段有真的跟我們當地溝通嗎？我支持原有設計，工務段不懂我們當地民瘼，老人家騎車騎一騎要突然左切實在太危險，原有路肩變成機慢車道兼可以路邊停車才是好，甚至我個人建議為了我們當地老人家騎車安全應該每個路口都要加上兩段式左轉區！」

南投工務段解釋，該路段施工會勘，可能是公所、里長忙於防疫沒出席，後續也有提供會勘資訊及改善方案，都未接獲相關單位有任何意見或建議。工務段也再次反思決策過程的種種，是否哪個環節思慮不夠周延。單純交通工程設施改善，造成民眾用路不習慣而議論紛紛，確有改進之處，在此向中興新村地方居民致上歉意。

工務段說，我們知道這次交通工程的改善可能不是最好，可能還可以更好，我們虛心受教作為爾後決策說明的機會教育。

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