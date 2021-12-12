中興新村柏油路面刨鋪未滿月又挖　用路人崩潰！南投市長曝原因

▲中興新村南新路部分路段一個月內反覆開挖、回填，造成柏油路面品質不佳、衍生交通安全疑慮。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

中興新村南新路月前由南投市公所發包、重新刨鋪柏油路面，工程才告結束，怎料路面卻立即出現不明裂紋，經查原來是台電多年前管線工程的回填材質承載力不足，台電因此於11月底再度開挖、回填，導致簇新平整路面又出現大段凹凸「補丁」，同時沿線瀝青碎粒散佈、衍生交通安全疑慮，當地民眾痛批：「地無三里平！」、「這樣騎機車實在太危險，會害死人！」

南投市公所指出，今年南新路柏油路面刨鋪工程，施工路段長度近1公里、經費逾700萬元，11月上旬剛完工，卻在驗收期間就發現部分路面出現龜裂、甚至下陷情形，緊急與台電、監造及機廠商現場勘查後，由台電於11月29日至12月4日期間再度進行管溝開挖回填工程。

但期待已久的新柏油路面不到一個月又開挖，致馬路2邊各出現1米寬的深溝、回填後又變成1米寬遍布瀝青碎粒的「柏油補丁」，引發民眾先前於地方臉書社團群起抱怨：「南投市的機車族真的很可憐！」「台灣每年交通意外死亡率都快超越台灣出生率！」「剛鋪好又挖，永遠都是不平的馬路，白做工、浪費公努！」

▲台電南投區處於中興新村南新路部分路段開挖、回填，避免路面下陷。（圖／記者高堂堯攝）

廖姓民眾也認為，地上像灑了一層滑溜的「瀝青爆米花」似的，老人家騎機車特別危險，呼籲相關單位應鋪平整個路面。

▲▼台電南投區處於中興新村南新路部分路段重新開挖、回填，造成柏油路面品質不佳。（圖／記者高堂堯攝）

南投市長宋懷琳隨即回文，指出由於南新路施工完成後，發現有路基不穩固的品質問題，現勘後發現應為台電管線溝槽回填材料承載力不足所致，遂與台電、監造及機廠商現場勘查後，要求台電開挖更換管線回填材料後再由廠商從新刨除鋪設，此為缺失改善工程非管線埋設，所有費用亦由台電及施工廠商支付。

台電南投區處表示，該路段下方原有的管線約在15年前即埋設，多年來並未發生路面下陷狀況；這次應南投市公所要求，日前於該路段上方挖除50公分深、1公尺寬路面，再回填控制性低強度回填材料（CLSM），強化路基、避免車輛輾壓後再度下陷的風險。



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