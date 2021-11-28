中興新村半程馬拉松賽熱鬧開跑　勇腳公務員曾夙靖將冠軍留在南投

▲中興新村半程馬拉松開跑，南投縣公務員曾夙靖勇奪分組第一（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情趨緩，南投首場於中興新村舉辦的大型活動「中興新村半程馬拉松-野餐趣」，今天清晨於中興會堂前廣場鳴槍起跑，除了1700名參賽者，也有不少民眾到場參與、為參賽者加油，最後由擁有「地主優勢」的南投縣政府公務員曾夙靖勇奪女子組冠軍，男子組冠軍由王敬凱拿下。

本次路跑活動於清晨6時30分開始，逾1700名跑者展開1個半小時的競爭，一路上不僅享受中興新村優美的景緻，還能品嘗附近地道美食，體驗動與靜的結合，現場氣氛十分熱鬧；縣府為鼓勵熱愛運動的鄉親參與體育活動，每位參賽者都可獲紀念衣、多功能收納旅行包等多項精美好禮。

縣府指出，女子半馬最終成績以曾夙靖的1小時31分25秒最佳，也將冠軍留在南投，第2名及第3名依序為劉素雅及朱嘉瑢；男子半馬由王敬凱的1小時19分27秒奪得冠軍，依序各為賴柏誌及程紹奇。

縣府表示，這場由台灣路跑賽會服務協會舉辦之路跑盛事意義非凡，希望藉由馬拉松運動來結合來自全國各地，甚至國際選手來參賽，帶動觀光產值提升，並促進南投縣內體育活動風氣、邀民眾一同跑出健康。



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