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價值逾27億台幣！「天才達利」上百幅西班牙真跡來台展出

▲價值超過27億台幣的西班牙達利真跡來台展出，讓民眾不用出國，也能近距離欣賞超現實主義大師的經典巨作。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

藝術迷久等了！睽違9年，西班牙達利真跡再度跨海來台！價值超過27億台幣的127件作品一次展出，讓民眾不用出國，也能近距離欣賞超現實主義大師的經典巨作。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲「瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利展」正式開幕。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

時藝展演活動部總監王華瑋表示，不同於9年前的達利展以大型銅雕為主，展品多為雕塑，本次「天才達利展」是與西班牙達利基金會合作，帶來畫作的部分，27件中有一些大型油畫、水彩、素描，另外還有100幅但丁神曲的版畫。在這個艱難時刻裡，策展單位仍努力將國際級藝術作品帶到台灣，原定是去年6月展出，但因為疫情關係，延期至今開展，希望讓民眾可以在藝術氛圍中，感受到溫暖的慰藉。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不用出國也能近距離欣賞超現實主義大師的經典巨作。

「瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利展」共有七大展區，集結了這位世紀大師各時期的代表作品，包括他花費近10年研究創作的《神曲》詩篇全系列100幅首度全數來台展出，還有經典軟時鐘符號作品、達利致敬文藝復興經典《編織女》與《侍女圖》畫作、達利與迪士尼合作動畫短片《命運》全片6分鐘在台首映，以及經典重現的「梅維斯廳」藝術裝置等，都是必朝聖的亮點。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲但丁神曲版畫。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲達利致敬文藝復興經典《編織女》。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲經典重現的「梅維斯廳」。

「達利是一個很喜歡涉略各個藝術領域的人！」王華瑋補充說道，這次展覽還能看到他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀進而創作的佈景，以及他喜歡的鏡面反射裝置；此外，展場設計也融入「踏在夢境中的現實」概念，運用光線變化和對比色調，營造不同主題的環境氛圍，讓觀眾擁有沉浸式的超現實體驗。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲達利的藝術創作也與當時的科學發現有關。

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲倒映畫裝置。

想要一探達利從青少年的啟蒙時期，到老年對自身宗教觀的作品詮釋，這些不為人所熟悉的「真實達利」，即日起到4月13日都在中正紀念堂精彩呈現，不只讓粉絲大飽眼福，還有期間限定店推出的聯名商品，也是全球獨賣只在台灣，藝術愛好者、收藏迷可別錯過了！

▲時藝多媒體-天才達利特展 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「瘋癲‧夢境‧神曲-天才達利展」在中正紀念堂精彩呈現。

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