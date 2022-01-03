101蓋好前「天龍人去哪跨年」？　網淚憶1地點擠爆：一堆人爬牆

記者邱晟軒／綜合報導

台灣最高樓「台北101」在2004年落成後，就成為了台北市跨年晚會的固定場地，新年煙火秀每年都吸引無數海內外民眾前往朝聖。不過，就有網友好奇詢問眾人，「在101蓋好前台北都在哪跨年？」貼文一出後，意外勾起許多網友的回憶。

有一名網友1日在批踢踢八卦板以「沒101之前台北都在哪跨年」為題發文表示，台北101是2004年竣工的，不過想知道在這之前沒有台北101，大家都在哪裡跨年，「沒有台北101的時候，台北跨年晚會都辦在哪啊？那時候有煙火嗎？」

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▲2022台北101跨年煙火秀。（圖／路透社、記者湯興漢攝）

貼文曝光後，掀起許多網友熱議，「中山足球場、中正廟、凱道、市政府都有吧，後來才固定在101」、「市政府呀，以前阿扁還在跨年變裝超人」、「都辦在市政府啊，又不是辦在101」、「扁當總統時有幾年總統府也有辦過」、「總統府前有辦」、「當時是中正紀念堂、市政府兩大場，然後總統府也辦過」。

然而綜合網友留言，中正紀念堂跨年活動成為最多人共同的回憶，「當年中正紀念堂整個擠爆，一堆人爬圍牆」、「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的」、「中正紀念堂，印象中是最早期的，當時我國中」、「中正紀念堂最早吧！然後隔壁總統府也有辦」、「最早應該是在中正吧」。