充氣城堡被強風吹翻　8歲女童慘遭甩飛上天「頭部狠撞」墜地喪生

▲西班牙一名8歲女童遭充氣城堡甩到空中,頭部著地而亡。(圖/翻攝自推特/@BombersValencia,下同)

記者張寧倢/編譯

西班牙瓦倫西亞省(Valencia)一個市鎮發生充氣城堡奪命事件。當局5日表示,公園裡的一個巨型充氣城堡前一天晚間遭強風吹起,固定繩索鬆脫,導致整個城堡騰空了數公尺,一名8歲女童瞬間被甩到空中,頭部撞地身亡,而另外8名兒童也分別受到輕重傷。

▲當地消防人員與醫護人員在現場搜救,無奈女童已經傷重不治。

根據《每日郵報》報導,這起悲劇發生在西班牙東部市鎮米斯拉塔(Mislata),當地的河濱公園為了慶祝聖誕節,特別設置了一處兒童景觀遊樂區,沒想到,4日晚間8時15分充氣城堡不堪強風吹拂,固定繩索因此鬆脫,當時還有十幾名孩童正在玩耍,充氣城堡瞬間被風吹起,騰空數公尺。導致在城堡上方的一名8歲女童被甩到空中,頭部著地,最終傷重不治。

報導指出,一名4歲女孩則是被甩到數公尺遠的市集攤位上,目前仍在醫院與死神搏鬥之中,另有7名孩童也受傷住院,所幸傷勢並不嚴重。米斯拉塔市長Carlos Fernandez Bielsa表示,警方正在進行調查,以確定事件是否有人為疏失,未來將由警方發布調查結果。當地消防單位發言人證實8歲女童死訊後,也透露已經確保沒有其他兒童被壓在下方。據悉,原定於6日主顯節舉辦的遊行將因此取消。

SPAGNA: Castello gonfiabile spazzato via dal vento durante una fiera a Mislata nella provincia di Valencia: 1 bambina morta e altri 8 feriti pic.twitter.com/tbHULdCDFl

Vídeo dels @BombersValencia en la zona de l’incident a la fira de Mislata, revisant les instal•lacions per descartar que hi haguera atrapats baix l'unflable. Els nostres millors desitjos de recuperació per als menors afectats que han sigut atesos pels mitjans sanitaris. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj