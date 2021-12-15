兒童安全汽座怎麼挑？專家教你辨識「高標準」認證標章

▲時代在進步，高標準的家長需要知道更多！通過歐洲法規，擁有多項認證及評測高分，才是安全大滿貫的汽座。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

歲末年終又到了旅遊旺季，為了方便安排行程，許多家長偏好自駕出遊，但行車安全可不能馬虎！因為嬰幼童頸椎尚未發育完全、無法承受劇烈碰撞，往往是車禍事故最直接的受害者。

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▲許多家長偏好自駕出遊，但行車安全可不能馬虎。（圖／記者謝盛帆攝）

美國兒科醫學會研究指出，正確使用兒童安全汽座，能降低孩童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率，但是市面上汽座百百種，到底該怎麼挑？根據《媽媽寶寶推車、汽座品牌大調查》顯示，76.2%的家長最在意「是否獲得安全認證」，而「寶寶可以乘坐的年齡長度」以及「座椅可360度旋轉」則以43.4%和38.9%分居第二、第三，反映出安全仍是優先考量，然而民眾對於安全認證，真的清楚嗎？

▲76.2%的家長最在意「是否獲得安全認證」。（圖／英國育兒品牌Joie提供）

「CNS在我們家汽座我有看過」、「CNS是台灣的、ECE是歐洲的，這個忘記哪一國，不過應該都是安全認證」、「這個CNS是台灣的，這個ECE是歐洲的」ETtoday記者街訪後發現，民眾普遍只認得台灣CNS和歐洲ECE兩個兒童安全汽座認證標章，再進一步詢問知不知道嬰幼童須「後向乘坐」至2歲？得到的回答則是「法規有規定，沒有遵守的話會被罰錢」、「因為比較安全」，其中也有家長認為只到2歲似乎不夠，「畢竟小孩子脖子比較軟，所以我小孩子4歲，還是繼續讓他坐向後」。

▲民眾普遍認得台灣CNS認證標章。（圖／記者謝盛帆攝）

正確觀念人人有，不過時代在進步，安全的定義也跟著Update，高標準的爸爸媽媽，需要知道更多！「進口台灣的所有兒童安全汽座，都要通過台灣CNS認證！」兒童安全汽座專家Mulin指出，除了強制性的台灣CNS認證，歐洲ECE認證，還有德國ADAC、瑞典PLUS test等第三方權威機構認證，皆也可作為挑選汽座的參考指標。

▲測試標準更嚴苛的瑞典PLUS test認證。（圖／記者謝盛帆攝）

Mulin補充說道：「其中比較常見的i-Size認證是歐洲最新的ECE R129其中一個規格；德國的ADAC測試評分項目多元包括安全性、操作性、小朋友坐的舒適性、及有毒物質測試，像是英國品牌「Joie i-Spin Safe」榮獲ADAC 4顆星的認證，分數拿到1.6分是非常高的；PLUS test是瑞典做的一個加嚴測試的認證，測試標準更嚴苛，特別著重在頸部，如果要最高等級的兒童安全汽座，有PLUS test的認證，安全性絕對是最高的。」

▲撞擊發生時，嬰幼童的頸椎會因為「甩鞭效應」帶來嚴重傷害。（圖／英國育兒品牌Joie提供）

至於為什麼要後向乘坐呢？Mulin表示，4歲以下的嬰幼童頭部及頸椎的發育並不成熟，當撞擊發生的時候，會因為「甩鞭效應」帶來很嚴重的傷害，但若採用後向乘坐模式，「行車發生事故時，第一道衝擊力，會先靠椅背去吸收大概至少75%的力量，讓小朋友可以完整地被包覆在兒童安全汽座裡面，去保護小朋友」；另外，他也提到，許多歐美國家早已倡導「後向乘坐越久越好」，像是瑞典，就非常嚴格規範孩童須後向乘坐至4歲才能轉為前向，有些小朋友甚至到了6、7歲依然後向乘坐。

▲採用後向乘坐模式，兒童安全汽座能夠有效的吸收衝擊力。（圖／記者謝盛帆攝）

安全不只是說說而已，除了國家安全認證，通過歐洲法規，擁有多項認證及評測高分，才是安全大滿貫的汽座！而且如同專家所言，後向乘坐越久越好，才能讓每一趟旅程比安全更安全，你學到了嗎？