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168斷食太落伍！？最新123髮肌油切食療法養出仙氣髮

▲▼醋淨髮肌,耐斯澎澎,洗護髮,蘋果醋,益生元。（圖／醋淨髮肌提供）

▲散發仙氣的翩翩秀髮。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

妳的三千煩惱絲老愛跟妳唱反調？出門前整理好的造型一到下午出油瞬間打回原型，仙女成了出油妹？身材太油可以透過「168斷食」找回女團身材，頭髮太油莫非只能放棄嗎？專家建議，最新「123 髮肌油切食療 法」，讓妳告別出油，養出飄飄仙氣髮！

▲▼醋淨髮肌,耐斯澎澎,洗護髮,蘋果醋,益生元。（圖／品牌提供）

▲成功皮膚科診所、前長庚皮膚科主治醫師－施懿玲醫師。  

現代人習慣外食，油膩、重口味飲食與不當作息，加上氣候潮濕悶熱，讓妳每天髮油油！成功皮膚科診所施懿玲醫師表示：「洗髮精應該根據每個人不同的膚質及氣候不同而適時更換，並且挑選天然成分的洗護髮產品很重要！頭髮出油主要是因為髮肌的敏感不穩定，想要抑止油頭悲劇，最新『123髮肌油切食療法』，頭皮淨化、軟化、平 衡、柔亮，缺一不可。」

家裡堪稱生活智慧王的媽媽們會拿醋來去油潔淨，施醫師表示，其實調理髮肌也可以靠「醋」來去油並柔軟髮質。全新「566醋淨髮肌洗潤髮系列」添加獨家發酵工藝法精粹的蘋果醋，藉由天然醋的淨化能力，軟化頑強的老廢角質、深度溶出油脂、分解髒汙，讓秀髮達到真正柔亮清爽與輕盈空氣感。施懿玲醫師也提到，因頭皮異味、出油、脫屑、泛紅等症狀和頭皮細菌滋生有關，好的益生菌多一點，可幫助頭皮恢復健康。除了蘋果醋之外，「醋淨髮肌」添加了專利益生元，能夠提供頭皮表面正常菌落益生菌「養分」的物質，使頭皮的菌落分布較正常，幫助益生菌生長，有助於讓頭皮健康更強化。

▲▼醋淨髮肌,耐斯澎澎,洗護髮,蘋果醋,益生元。（圖／醋淨髮肌提供）

▲針對不同膚況，醋淨髮肌推薦「112髮肌清爽食療法」和「123髮肌油切食療法」，讓你仙氣up up。 

施懿玲醫師建議油性髮肌、出油嚴重且有頭皮異味問題的民眾，可以在洗髮前，先使用添加3倍醋的「頭皮調理深層淨化液」做好深層調理。身為皮膚科醫師的施醫師表示「自身頭皮也是很會出油的」，季節交換或工作比較繁忙時，會特別使用「醋淨髮肌頭皮調理淨化液」，使用後親身感受出油與油垢味明顯減少許多，洗後頭皮清爽，頭髮的蓬鬆感也很好。

▲▼耐斯澎澎產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲566醋淨髮肌系列針對不同頭皮狀況推出多款洗護髮產品。（圖／記者周宸亘攝）

「醋淨髮肌」針對不同髮肌狀況，設計出日常調理的「112髮肌清爽食療法」，1天1次2瓶醋（洗髮醋＋潤髮醋），可依照個人髮肌狀況做洗潤挑選。

「中油肌」建議選用控油洗髮露（小綠瓶）＋亮澤潤髮乳（小粉瓶）作為日常保養；「缺水肌」選擇保濕洗髮露（小藍瓶）與亮澤潤髮乳（小粉瓶），就可達到清爽補水效果。

對於頭皮特別敏感的「乾搔肌」族群，則有舒緩對策的舒敏洗髮乳（小紅瓶）與滋養潤髮乳（小黃瓶），穩定使用就可以有效改善乾敏油頭狀況。

當遇到特別狀況時，如出油增加、髮肌不穩定，都可在日常的「112髮肌清爽食療法」之外再加入「髮肌油切食療法」，讓3倍醋的頭皮深層調理淨化液加強髮肌清潔調理，如同頭皮的水性清潔面膜，改善出油與不穩定狀況。定期依個人髮肌狀況調整使用，幫助舒緩髮肌不適，待髮肌回歸穩定，即可回到日常調理。

▲▼醋淨髮肌,耐斯澎澎,洗護髮,蘋果醋,益生元。（圖／品牌提供）

▲黃薇渟靠「吃醋」讓仙氣髮質大爆發。上衣品牌為FENIX。

偶像劇女神黃薇渟本身就是貫徹「吃醋養生」的崇尚者。身為人人稱羨的仙女級演員，經常熬夜拍戲、長時間頂著一頭造型，造成髮肌狀況不穩定的她，過去也曾深受油頭所苦，除了透過日常飲食吃醋養生，現在更力行「醋淨髮肌」的「112髮肌清爽食療法」與「123髮肌油切食療法」，由內而外調理修護秀髮，讓仙氣髮質大爆發，現在逢人就大談「吃醋經」，毫不避諱自己時時醋勁大發。

想要擁有一頭自帶仙女光的秀髮，走到哪裡都像自帶Spotlight般，像偶像劇女主黃薇渟一樣，一撥髮就讓人驚呼「好仙！」嗎？髮肌養好，人人都可以仙氣飄飄！

►566醋淨髮肌－髮肌食療對策

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