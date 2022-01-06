恐怖食人魚連奪4命！他「整臉被啃爛」慘死　7人海灘跨年爆血

▲ 巴拉圭短短幾天已有4人遭食人魚咬死。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭接連發生食人魚攻擊事件，1日至今已經造成4人喪命，逾20人受傷。東南部伊塔普阿省（Itapua）一處海灘新年當天聚集不少狂歡民眾，未料多名泳客遭到攻擊，令業者不堪其擾，考慮使用化學物質趕走食人魚。

《鏡報》報導，一名22歲男子2日前往首都亞松森南部的巴拉圭河河邊游泳，慘遭食人魚猛咬，不幸身亡。家人發現他在水中消失，趕緊報警，經過45分鐘搜索，只尋獲一具被嚴重咬傷的屍體。

食人魚展現出如此強的攻擊性並不常見，但巴拉圭河沿岸已經發生多起類似攻擊事件。一名49歲男子也在羅薩里奧鎮（Puerto Rosario）河段失蹤，被發現時已經喪命。法醫證實，他極有可能是遭咬死，且食人魚集中攻擊他的臉部。

當地媒體報導，還有二具明顯遭食人魚咬傷的屍體在米西奧內斯省的巴拉圭河支流特維夸里河（Tebicuary）中被發現。

伊塔普阿省一處海灘新年當天有許多民眾前來慶祝，卻有7名泳客被食人魚咬傷見血。當地游泳俱樂部經理卡多薩（Adrian Cardoza）表示，正考慮使用化學物質驅趕食人魚。

生物學家卡普里（Julio Javier Capli）說明，食人魚通常成群出現，攻擊前會先躲在河中漂浮的植物後方，繁殖季節及天氣炎熱時較容易襲擊人類。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》