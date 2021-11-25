食人魚狂咬泳客！　13歲女童「腳趾被啃掉」鮮血直流

▲阿根廷一處河岸發生食人魚攻擊事件，至少有30多人遭到咬傷。（圖／翻攝自 El Litoral ）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷一處河岸發生食人魚攻擊事件，至少有30多人遭到咬傷，其中包含20多名孩童，傷口遍佈在腳踝、腳趾和手部，其中一名13歲女童的腳趾直接被啃出一個大洞，幾乎斷指，畫面相當恐怖。

根據《每日郵報》報導，阿根廷聖塔菲（Santa Fe）省的巴拉那河畔（Parana River）一處非常受遊客歡迎的沙灘21日發生食人魚攻擊事件，至少有30人遭咬傷，其中包含20多名孩童，傷口遍佈在腳踝、腳趾和手部。從曝光的畫面可以看到，救護人員正在替傷者處理傷口，繃帶全被鮮血染紅，腳上還有食人魚啃咬後留下的大洞。

當地救生員工會代表貝拉迪爾（Sergio Berardi）表示，目前已證實有一名13歲女童腳趾直接被啃出一個大洞，還有一名7歲女童失去部分手指，「當救生員看到一兩個人被咬時，就要求民眾立刻上岸，但這地區的觀光客實在太多，通知的效率往往不夠高。」

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Girl, 13, has a toe bitten off after PIRANHA attack on swimmers in Argentinian river leaves 30 people with horrific injuries

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貝拉迪爾指出，攻擊民眾的應該是「紅腹食人魚」（palometas），這些魚應該是因為高水溫、低水位才會攻擊人類，「這些魚傾向在淺灘中游動，所以我們才會受到攻擊，我們也沒預料到夏天開始之前就發生這種意外。」目前沿岸沙灘已經全數關閉，禁止民眾下水。

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