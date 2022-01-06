中市提早啟動春節防疫　居家檢疫擅離36小時重罰100萬

▲台中市長盧秀燕6日下午3時召開台中市疫情指揮中心記者會 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

因應北部發生防疫旅館確診案例，台中市長盧秀燕6日宣布即日起提早啟動「春節防疫專案」，一般民眾仍可繼續日常活動，但均須將口罩戴好戴滿；針對居家檢疫者，若違反規定將「加重處罰」，原先擅離1小時處10萬元，現在提高至20萬元，擅離36小時以上直接處以100萬元最高罰鍰；第一線高風險場域工作者，如居家檢疫替代所的從業人員、防疫計程車司機等，須完成接種2劑疫苗且超過14天，若未達成條件，須每週執行公費快篩。

▲居家檢疫者若違反規定將「加重處罰」，原先擅離1小時處10萬元，現在提高至20萬元，擅離36小時以上直接處以100萬元最高罰鍰 。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕今日下午3時召開台中市疫情指揮中心記者會，宣布台中提前啟動「春節防疫專案」，她表示，目前台中市已完成第1劑接種超過236萬人，全人口涵蓋率83.98%，2劑都接種的人也超過201萬人，比例是71.55%；另外，為加速前2劑疫苗完成度，市府提出優惠催打措施，「施打疫苗第1劑或第2劑就能領200元禮券」，加強整體城市保護力。

衛生局長曾梓展表示，台中市醫療整備充足，專責病房及專責ICU均有剩餘，目前已使用19.62%，還有80%量能；另市府持續透過醫療整備，盤點包含口罩、隔離衣、面罩、快篩試劑、酒精等防疫物資，儲備量能充足。

觀旅局長韓育琪表示，居家檢疫替代所櫃台、房務、清潔第一線從業人員屬高風險群，約有564人，第2劑完整施打率為94%，其餘少數新進第一線人員，未完成第2劑接種者，市府要求應於1月10日前完成接種，第二劑施打未滿14天者，每3天公費快篩1次，未完整接種第2劑者須退出第一線工作。因應春節防疫，觀察近期本土確診個案感染途徑，台中市提出獨有的防疫措施，要求居家檢疫替代所或防疫旅館的第一線從業人員，即便打滿兩劑疫苗，仍須每週快篩一次，快篩費用公費支出，時間至2月14日，後續將視疫情滾動式調整。

法制局長李善植說明，去年12月14日至今年2月14日春節檢疫專案期間，針對選擇「7 +7+7」檢疫措施的入境旅客，其提供的疫苗接種證明有偽造、變造情形者，一律處以15萬元最高罰鍰；違反居家檢疫規定，縮短擅離時間加重裁處，過去擅離一小時處10萬元罰鍰，現在則加重處20萬元罰鍰，擅離36小時以上，直接處以100萬元最高罰鍰。若未配合必要的關懷追蹤機制，或與訪客從事近距離或群聚型活動，均加重處罰。

民政局長吳世瑋表示，自1月10日起，全面落實因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種情形查驗，其中，由各區公所針對所內里幹事(含第一線防疫人員)造冊列管，對於尚未完整接種2劑疫苗者，須每週列管快篩紀綠。

此外，各宗教場所及殯葬業者則需指定一名管理員製作疫苗接種名冊，未完整接種2劑疫苗者，需每週列管快篩紀錄。各區公所將隨時派員前往宗教場所查驗，民政局也會不定期派員會同抽查，至於殯葬場所工作人員則由殯葬業者提供生管處查驗。

▲第一線高風險場域工作者，須完成接種2劑疫苗且超過14天，若未達成條件，須每週執行公費快篩。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫表示，配合中央流行疫情指揮中心檢疫措施三方案(14+0、10+4、7+7)，台中市153輛防疫計程車及5部防疫巴士駕駛已全數施打2劑疫苗，完整施打率100%，除在春節期間日間待命執勤，夜間也提供接駁載送，24小時接送不打烊。為讓民眾在移動時安心乘車，交通局將針對台中已施打兩劑疫苗的防疫駕駛，製作安心乘車貼紙，供居家檢疫者認明搭乘。

盧秀燕說，全國疫情自7月27日起降為二級警戒，台中市努力維持本土0確診，然而近期本土確診案例增加，中央到地方都要警覺，採取防疫措施，希望所有市民務必遵守、確實落實相關防疫措施，強調「加強防疫才能安心過年」。