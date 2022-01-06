快訊／縫隙未完全密封！染Omicron女改列本土　北市某防疫旅館淨空

記者袁茵／台北報導

北市近期發生3起防疫旅館群聚案件，6日再新增1間；指揮中心6日宣布，2021年12月31日公布的案17127（30多歲女性，瑞士入境）改為本土，與案17073（50多歲女性，美國入境）相關，皆感染Omicron變異株。據了解，該間防疫旅館在台北市中正區，北市府調查發現，是隔間縫隙未密封完全，疑似因此交叉感染。

案17127為30多歲女性，於2021年12月17日從瑞士入境，居住於防疫旅館803號房，Ct值15；案17073為50多歲女性，於2021年12月22日從美國入境，居住於防疫旅館805號房，Ct值18。指揮中心6日表示，兩人都是採取春節專案「7+7」方案，經基因定序確認僅差一位點，所以將案17127改判本土個案。

針對案17127改判本土，北市衛生局6日下午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，經專家調查，發現隔間隙縫未密封完畢，疑似因此交叉感染，目前環境採檢皆為陰性。

觀傳局也提及，案17127居住的某防疫旅館該樓層淨空，其他區域則為只出不進；觀傳局協助媒合防疫旅館移置同層旅客，衛生單位安排環境檢測及空調技師查核空調設備，並請旅館依規定改善，由專家團隊判斷安全無虞始可收住旅客。

關於北市4家防疫旅館群聚案件，《東森新媒體ETtoday》統計，第一間是2021年12月中旬爆出的中正區某防疫旅館，共有2人確診（案16859、案16870）染Delta變異株；第二間是2021年12月下旬的另一間中正區某防疫旅館，共有3人確診（案17058、案17085、案17099）感染Omicron變異株。

第三間是1月2日爆出的案16941、案17181感染Delta變異株，則是在中山區某防疫旅館；第四間是1月6日爆出的案17073、案17127感染Omicron變異株，是位於中正區某防疫旅館。目前這4家防疫旅館皆不重疊。