台北國道馬拉松3／13開跑　「eTag用戶跑1km」遠通就捐1元推道安

▲台北國道馬拉松3/13開跑。（圖／公關提供）

記者李宜秦／台北報導

2022「臉部平權運動臺北國道馬拉松」將於3月13日開跑，今起至26日開放報名，遠通電收表示，eTag用戶每跑一公里，遠通電收便投入一元推動道安公益，uTagGO新會員還有機會抽中報名費。

遠通電收表示，今年首度參進國道路跑，除響應賽事公益合辦單位陽光基金會共同關心顏損朋友，也邀請民眾用腳步護道安。臺北國道馬拉松是亞洲目前唯一能全程在國道上跑的賽事，沿途可飽覽圓山大飯店、台北101、松山機場等地標，共分為全馬、半馬、10K與3K(不設年齡)等組。

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▲遠通電收號召車主參與台北國道馬拉松。（圖／遠通）

遠通電收副總經理謝明峰表示，遠通電收秉持ETC營運及細心服務用路人的理念，以國道安全出發，長期贊助復康巴士國道通行費，更逐步照顧到孩童、騎士與高齡者及交通弱勢族群的用路安全；期盼藉由國道路跑活動帶動健康風氣，也邀請民眾用腳步共同守護道安，讓公益加乘，也延續幸福遠行、通力合作的公益精神。

遠通電收表示，為號召全台eTag車主響應公益，主動發起「國道起跑 #Tag出愛的速度」活動，eTag車主凡成功報名「2022臉部平權運動臺北國道馬拉松」後並至指定網址登錄(https://www.surveycake.com/s/w98yM)報名回執編號與車號，每位參賽者只要跑一公里，遠通電收將投入一元守護道安。

除此之外，uTagGO新會員還有機會抽與報名費等值之uTagGO車幣，可兌換國道通行費及停車費等愛車好禮。eTag車主和uTagGO會員在賽事當天至遠通攤位參加活動，即可領取防疫小物。

▲eTag用戶跑1km，遠通就捐1元推道安。（圖／遠通）