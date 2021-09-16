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中秋旅遊更便利！eTag提供路邊停車無接觸繳費　6都5縣市全面啟用

▲遠通電收etc。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收建議，連假前民眾可下載註冊uTagGO APP直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次辦好。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

中秋佳節將至，遠通電收（ETC／eTag）建議，開車族民眾可申請eTag銀行自動儲值，即可避免漏繳國道通行費。再者，今年六都、五縣市均啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，全台另有還有超過900場uTagGO停車場，民眾只要完成申辦服即可直接零接觸進出使用，減少疫情期間接觸風險。

中秋連續假期將登場，也是自警戒降級以來首個連續假期，高公局日前預估今年中秋連假國道車流量恐為平日的1.4倍。遠通電收建議，民眾可下載註冊uTagGO APP直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次辦好，連假時間將可減少不少繳費、接觸手續。

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遠通電收說，今年9月起全台六都加五縣市全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，北北基桃生活圈一路往南，雙北到桃園市、台中市、台南市、高雄市等全台六都，以及基隆市、新竹市、苗栗頭份市、嘉義太保市、屏東縣路邊停車費都能直接用eTag代扣繳。

另外，遠通電收也說，全台還有超過900場uTagGO合作停車場，只要申辦服務完成後即可零接觸進出使用，繳費免下車取票投幣。uTagGO今年也首次與愛買量販店合作推出「免下車快取服務」，民眾只要登入uTagGO APP下訂，就能將五星級日本燒肉名店烤肉禮盒帶回家，南雅店、桃園店、水湳店已全面加入，方便開車族中秋採買。

▲遠通電收etc。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收全台共有超過900場uTagGO停車場。（圖／遠通電收提供）

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