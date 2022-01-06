地方經營升級！蔣萬安推心理、法律諮詢「雙服務」　1月萬華設點

▲國民黨立委蔣萬安宣布於台北市萬華區設立服務據點。（圖／蔣萬安辦公室提供，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安6日宣布於台北市萬華區設立服務據點，除了提供專業的法律諮詢，也首度開設「心理健康諮詢」服務，目前法律諮詢服務已橫跨4個行政區，他強調，接下來會持續尋找適合開設心理健康諮詢、法律諮詢服務的據點，讓服務觸及各區。

蔣萬安上任以來，陸續在台北市各區設立法律諮詢服務據點，至今已橫跨4個行政區，為民眾提供一對一的服務。他6日宣布，全新萬華服務據點即將正式啟用，除了提供專業的法律諮詢，也首度開設「心理健康諮詢」服務，希望特別在新冠疫情期間，「雙服務」能提供民眾更實質的協助，與大家一同度過難關。

蔣萬安指出，新冠疫情讓大家的生活出現重大改變，不僅對民眾的健康造成威脅，也對心理產生衝擊。他分享，疫情期間接到非常多民眾反應，有人失去親人、失去工作，也有人必須一肩扛起家中生計，甚至人與人的交往也出現限制，讓許多民眾的心情變得焦慮、容易緊張。

他接著提到，自己6年前進入立法院到現在，一直都在衛環委員會，持續關心民眾的心理健康議題；而根據衛福部統計資料，2019年自殺通報多達3萬5324人次、2020年上升至4萬411人次，甚至去年（2021年）1月至11月止，自殺通報已多達3萬9569人次，很可能再達高峰，「這個課題必須非常嚴正面對」，因此疫情期間自己就已著手了解、籌辦地方上的心理健康諮詢服務。

「心理健康諮詢就像一個入口。」蔣萬安說明，由專業的心理師引導，讓心中有困擾及疑惑的民眾，有一個抒發、被傾聽的管道，而心理師也會在初步了解個案的問題及狀況後，進一步介紹更適合的心理諮商管道，或媒介相關心理服務資源。

「我們以『主動』取代『被動』，讓服務直接走入社區！」蔣萬安說，目前台北市政府設有心理諮詢站、社區心理衛生中心，但服務人次仍然有限，也還有許多民眾對於「心理諮詢」相關服務內容存在距離感及不了解；現在邀請心理師進駐社區服務，主動拉近與民眾的距離，讓有需求的市民能就近接觸到這些資源，當然也歡迎大家跨區預約服務。他最後強調，萬華只是一個起點，接下來會持續尋找適合開設心理健康諮詢、法律諮詢服務的據點，讓服務觸及各區。