蔣萬安走進萬華　1月設心理、法律諮詢「雙服務」據點

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

本土新冠疫情（COVID-19）在去年大爆發，歷經疫情肆虐半年後，台灣逐漸邁向正常生活。國民黨立委蔣萬安今（5日）在臉書宣布，1月起正式在疫情一度相當嚴重的萬華區設置心理、法律諮詢「雙服務」據點，為民眾處理各種疑難雜症。

蔣萬安表示，現代人家庭、工作兩頭燒，忙碌的生活步調中，許多困擾是長期累積，甚至一直藏在內心深處，找不到適當的時機釋放，也不知道該找誰訴說。

蔣萬安說，尤其突如其來的新冠疫情，更迫使許多人的生活、工作型態有了巨大改變，有人頓時失去工作，也有人必須一肩扛起沈重的家計，甚至人與人的交往方式也受到限制。一件件有形、無形的壓力，帶來的是滿滿的無助、窒息感。

為協助大家梳理心中、生活中的困境，並提供更完整的資源協助，蔣萬安表示，服務團隊2022年1月啟用萬華服務據點，更首度推出「心理健康諮詢＋法律諮詢」雙服務，聘請專業的心理師與您對話；現場也有專業的律師，為您解開法律上各種疑難雜症。

「萬華只是一個開始！」蔣萬安說，接下來團隊也會持續開設心理健康諮詢、法律諮詢服務站點，讓一對一的服務主動走入社區，就近為民眾提供協助，也歡迎有需要的民眾跨區使用服務，希望讓大家的「煩惱」及「問題」，都能在諮詢時被人傾聽，好好釋放，並獲得有效的緩解及協助。