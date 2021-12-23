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韓國瑜復出！出新書辦見面會　口譯哥：最擔心應該是蔣萬安

▲▼前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜近日出新書《韓先生來敲門》，上市首日就登上網路書店「博客來」銷售冠軍，搖身一變成為暢銷作家，他預告1月2日將在台北市大安森林公園，舉行「善良微光見面會」，並告知下一步的規劃，被外界解讀政治復出。對此，前駐美代表處政治組組長、表態參選大安文山區市議員、人稱口譯哥的趙怡翔認為，最擔心的應該是蔣萬安，若韓國瑜在台北市有發言權，蔣萬安逃不掉。

趙怡翔在節目《94要客訴》表示，韓國瑜是一個非常厲害的人，國民黨找公投戰犯，有找上韓國瑜嗎？沒有，沒人逼韓國瑜表態公投態度，而韓國瑜在公投前3天才表態，也不用背黑鍋，不用被國民黨罵。

趙怡翔指出，韓國瑜12月15日表態迄今相隔1個星期，除了上媒體，辦新書發表會，還上節目談女兒若跟王力宏交往的話他的看法是什麼，這次公投韓國瑜根本不想參與，早看出公投沒希望，做做樣子就好，看朱立倫摔個跤，再一連串組合拳，不只出書，受訪還提到王力宏，這不是跟流行文化做接軌嗎？

對於韓國瑜要辦見面會，趙怡翔認為，韓國瑜與大安區的關係和緣份很深，參選總統時就被爆出在大安森林公園的對面有一個6千萬樓中樓豪宅，而最擔心的應該是蔣萬安，不是說韓國瑜要選台北市長，而是韓國瑜一定想在台北市發表意見，蔣萬安到底要不要跟韓國瑜連結在一起？「韓國瑜不顧你的意見跟你連接在一起，你怎麼辦？」這是蔣萬安要思考的。

趙怡翔提到，相信蔣萬安想要攻的路線，並不是韓國瑜能代表的路線，如果韓國瑜在台北市有發言權，對於市政、國家議題發言，蔣萬安理論上就是逃不掉，一定被綁在一起，朱立倫可能擔心，但蔣萬安更擔心。

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