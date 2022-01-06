河南單日確診超過西安！　禹州疫情「感染源不明」全市戒備

▲民眾在雪中排隊等篩檢 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼大陸陝西之後，突然多點散發的河南疫情備受關注，5日新增64例確診，已經超過陝西的63例，其中，禹州市疫情尚未完全查清源頭，當地也展開全市核酸檢測。

據大陸國家衛健委消息，5日新增本土確診132例，其中河南64例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市，包括30例由無症狀感染者轉為確診病例，均在河南。

河南作為新一輪疫情重災區，5日新增64例個案，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例。新增本土無症狀感染者9例，其中鄭州市8例、信陽市1例。

5日的許昌市疫情防控工作記者會上指出，「目前我市疫情仍在持續，禹州市疫情尚未完全查清源頭、澄清底子，防控任務依然艱巨繁重。」

會上公告，要求在開展全員核酸檢測期間，盡最大努力減少人員流動，要求居民不出小區（村組），不聚集、不串門，更不能跨縣域流動或出許昌市域，管好管住各離許通道，嚴防疫情從禹州向其他縣（市、區）、甚至向許昌市外輸出。

▲超長排隊人龍 。（圖／視覺中國）

據悉，禹州為許昌代管的縣級市。禹州市疫情防控指揮部3日發佈消息，禹州市2日在核酸檢測中發現2名無症狀感染者，均已轉送至新冠肺炎定點醫院救治；初步流調發現的主要活動軌跡顯示，二人近14日內均無外出旅居史。

許昌市人民政府5日召開新冠疫情第三場新聞發佈會通報，截至1月5日下午2時，禹州新增7例確診病例、5例無症狀感染者。禹州本輪疫情共報告確診病例9例、無症狀感染者23例。

另外，鄭州市5日公告，目前累計集中隔離718人、居家隔離4899人。當地也開展大規模篩檢，多個公共文化場所臨時閉館，乘坐火車離開需提供48小時內的核酸檢測陰性證明。