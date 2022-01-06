新冠疫苗誤當萬靈丹！84歲翁自爆已接種11劑　稱「小病痛都好了」

▲印度8旬老翁聲稱自己接種了11劑新冠疫苗，而且多達8次都是拿自己的身分證和電話號碼就「闖關」成功。（示意圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／編譯

印度比哈爾邦（Bihar）一名高齡84歲的男子聲稱，自己從去年2月至今已接種了11劑新冠疫苗，當他準備接種第12劑疫苗時才被抓包。他坦承是因為認為疫苗對身體有益，甚至一些小病痛都痊癒了，所以才會想一再施打。馬德普拉縣（Madhepura）的公共外科醫師表示將對此徹查。

根據《今日印度》報導，印度還有許多人尚未接種第2劑疫苗，但住在比哈爾邦的84歲老翁曼達爾（Brahmadev Mandal）3日前往接種站時被工作人員發現，他已經打過11劑新冠疫苗，這次若再闖關成功將會是他的第12劑。曼達爾坦承，自己在去年2月13日到12月30日間，透過公共衛生管道平均每個月接種1次，其中8次曾提供本人身分證和電話，另外3次則是使用選民證和妻子的電話號碼。

曼達爾表示，他認為疫苗對身體益處良多，在打了幾針疫苗之後，原本一些小病痛都痊癒了，「這就是我一再接種的原因。」他也趁著受訪機會呼籲民眾去接種疫苗，畢竟政府已經製造出了這種「奇妙的東西」。不過，曼達爾的案例點出了系統漏洞，馬德普拉縣公共外科醫師A N Shahi表示，當局已經開始調查究竟為何他有辦法用同一組身分證字號與電話重複施打這麼多次。

衛生官員推測，可能是他騙過了現場接種站，通常的狀況是，接種站會收集施打者的身分證字號與電話號碼，隨後才會上傳到資料庫，可能是在過程中產生遺漏，「這就是為什麼電腦上的資料和現場註冊的資料有時會有不同。」