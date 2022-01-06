北市再爆1防疫旅館群聚！羅一鈞曝最新調查疑點

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）公布再增一家北市防疫旅館群聚，案17121為案17073感染，且基因定序為Omicron。不過，對於傳播途徑，指揮中心指出，目前相關調查尚未結束，是有發現天花板及隔間有小隙縫，但實質意義仍有待商榷，同時因兩個案房間相鄰，病毒序列也只差一位點，因此先判定17121為本土。

指揮中心今提到，原先被判定為境外移入的案17121，幾經調查後，2個案的感染時序來看，在入境13天後才檢驗出來，認定為案17073感染，且兩人房間相鄰，病毒序列僅差一位點，因此將個案改判本土。

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，相關調查尚未完全結束，在環境檢視方面，有發現房間的天花板及隔間有很小的隙縫，但這是否代表實質上的意義，仍有待商榷。而兩位確診者的房號分別為803、805，在8樓監視器的畫面調閱也還未調查完畢，因此傳染途徑的研判還須持續追蹤。

發言人莊人祥則強調，關於防疫旅館查核部分，先前有請各縣市針對全台474家檢驗，目前已經查核完畢。其中，有119家的旅館須改善、複查，目前已經有5家完成複查；另外，也因需要改善的樣態不太一樣，如：有可立即改善部分會緊急當場改善，若需要調整動線，像是通風空調等，則會限期緊急改善，再安排複查；假設是原本環境設計就不適合當作防疫旅宿，就會要求緊急退場。