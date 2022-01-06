美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

▲美CDC建議輝瑞BNT第三劑加強針可適用於12到15歲孩童。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病控制與預防中心（CDC） 5日建議，輝瑞BNT第三劑加強針可適用於12到15歲孩童，允許在接種完2劑疫苗後5個月施打。根據以色列衛生部的數據顯示，施打完兩劑疫苗5個月後的孩童，其感染Omicron病毒的機率和未接種的孩童一樣。

根據《路透社》報導，CDC建議，輝瑞BNT第三劑加強針的接種範圍，擴大至12到15歲孩童。CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）以13比1的投票結果，建議美國衛生機構在12到15歲孩童接種完2劑疫苗5個月後，施打第三劑輝瑞BNT加強針。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於本月3日批准12至15歲孩童接種輝瑞BNT第三劑加強針，但施打前還須CDC同意。預期CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）很快會有決定，讓追加劑最快能於本週開始施打。

ACIP表示，CDC應該加強16歲至17歲的青少年施打第三劑的宣導，先前並沒有建議所有人都須施打第三劑。CDC預防接種諮詢委員、威克森林大學醫學院（Wake Forest School of Medicine）教授波林（Katherine Poehling）表示，「新冠肺炎讓我們的醫院和兒童醫院不堪重負。我們需要用這種工具來幫助孩童安度這次大流行。」

根據以色列衛生部的研究數據顯示，12至15歲施打完兩劑疫苗5個月後的孩童，其感染Omicron病毒的機率和未接種的孩童一樣，但接種追加劑後，染疫率大幅下降。

目前有關12至15歲孩童接種第三劑後發生心肌炎的數據有限，但FDA曾提到，美國和以色列都有證據顯示，18至40歲男性接種加強針後出現心肌炎的風險，顯著低於接種第2劑疫苗後。

►染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝 少數出現掉髮或結膜炎

►英15人就有1人染疫！放寬入境限制免PCR 法義單日確診數再破紀錄

►打加強針「新冠死亡率」狂降90% 美CDC主任：抗Omicron也夠力

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》