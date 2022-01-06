染Omicron像感冒！常見8種早期症狀曝　少數出現掉髮或結膜炎

▲少數確診Omicron患者會出現紅眼症、結膜炎等症狀。（圖／CFP）



記者葉睿涵／綜合報導

Omicron變種病毒肆虐全球，儘管不少專家認為，Omicron的症狀與普通感冒或流感十分接近，也比過去的新冠病毒來得輕微，但全球專家依舊總結了8個「不可忽視」的Omicron初期症狀，提醒人們一旦出現相關症狀就要馬上接受篩檢。

綜合外媒報導，英美和南非的Omicron病例顯示，患者染疫後最常見的初期症狀分別有：

1. 喉嚨疼痛

2. 腰酸背痛

3. 流鼻涕、鼻塞

4. 頭痛

5. 疲憊

6. 打噴嚏

7. 夜裡盜汗

8. 肌肉痠痛

根據《Healthline》報導，少數確診Omicron患者會出現紅眼症、結膜炎等症狀；另外，美國皮膚科醫學會也指出，也有部分患者會在高燒過後，出現掉髮的狀況，但以上兩種都不是新冠肺炎典型的症狀。

▲專家提醒，人們只要有上述症狀就應盡快接受篩檢。（圖／路透）

研究發現，Omicron的初期症狀會在染疫的2天後迅速出現，並持續維持5天左右，不過也有分析指出，Omicron的初期症狀在3天後就會變得和Delta無異。報導稱，感染Omicron的病患症狀與以往大同小異，不過目前尚未有Omicron患者出現嗅味覺喪失的情況，就連發燒也不太常見。

對此，英國健康科學公司「ZOE新冠疾病症狀研究」提醒，人們必須意識到，如今Omicron的初期症狀已經變得和普通感冒非常相似，因此民眾若出現上述症狀，一定要盡快接受篩檢。

▲Omicron的初期症狀和普通感冒十分接近，只有接受篩檢才能知道是否染疫。（圖／路透）

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