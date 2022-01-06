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Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲為防堵新冠肺炎疫情，指揮中心宣布，符合資格者可接種第三劑疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／整理報導

新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，國內除了新增多名境外移入個案外，也爆出本土案例感染Omicron！為加強身體保護力，中央流行疫情指揮中心宣布，自12月24日起，18歲以上、已完整接種兩劑疫苗並滿5個月者，即符合打第三劑的資格。變種病毒強勢來襲，《東森新媒體ETtoday》整理關於Omicron病毒與第三劑的10大QA，供民眾參考。

Omicron、第三劑疫苗10大Q＆A：

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1. 感染Omicron的症狀有哪些？

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，Omicron主要症狀包括「嚴重的鼻塞流鼻水」、「頭痛及可能合併身體痠痛」、「咳嗽」、「喉嚨痛，尤其吞嚥時會不舒服」、「較為嚴重的疲累虛弱」。不過目前國內境外移入個案中，也有多例感染Omicron後沒有症狀。

2. 和Delta相比，Omicron的重症及死亡率如何？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron的重症及死亡情形看起來未如預期的嚴重。就一般冠狀病毒突變、流感化趨勢及目前基因分析跟重症初步資料研判，傳播力比Delta略高，但重症、死亡率比Delta來得低。至於對疫苗保護效果，也都比Delta產生的抗體效果更差一些。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲羅一鈞指出，Omicron的重症及死亡情形未如預期嚴重。（圖／指揮中心提供）

3. 為何要打第三劑？

接種疫苗後體內的中和抗體會隨著時間逐漸下降，加上Omicron肆虐全球。專家諮詢小組召集人張上淳表示，國際建議可以開始施打第三劑，但與第二劑至少間隔6個月，不過部分國家也提及在必要條件下可縮短至5個月。

4. 哪些人可以打第三劑？

年滿18歲、完整接種兩劑疫苗（不論任何廠牌），且滿5個月之民眾皆可追加第三劑。指揮中心也特別列出4類對象，建議優先接種：

65歲以上長者
長照機構住民與工作者
醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員（第1～3類）
容易感染及疾病嚴重風險者（第9類）

5. 如何預約接種第三劑？

指揮中心表示，1922疫苗預約接種平台將「暫時」關閉，民眾可透過各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，指揮中心將加速建置「疫苗地圖」協助民眾找尋。提醒大家，前往接種時，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡。

6. 目前有哪些疫苗廠牌可以選？

目前可供施打的疫苗廠牌為：

半劑莫德納疫苗（50微克）
一劑BNT疫苗
一劑高端疫苗（限20歲以上民眾接種）
一劑AZ疫苗 （有過敏反應、特殊情況可選擇施打）

《東森新媒體ETtoday》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納
◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納
◎AZ+BNT→第三劑：BNT
◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納
◎BNT+BNT→第三劑：BNT

7. 若前兩劑打高端，但我沒有要出國，第三劑可以怎麼選？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，高端屬於「自由選擇」的情況，因為也有經過緊急授權使用，有些前兩劑施打高端的人，第三劑可能也有意願繼續打高端，因此專家小組認為保留民眾的選擇權利。

哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一建議，台灣民眾大多施打AZ或高端疫苗者，應該選擇「mRNA疫苗作為第三劑加強針」。

▲▼打疫苗送禮券！台北車站莫德納接種站12/7中午實況。（圖／記者許維寧攝）

▲指揮中心建議，65歲長者應優先接種第三劑疫苗。（圖／記者許維寧攝）

8. 若已經在國外接種兩劑疫苗，如何在台灣補打第三劑？

指揮中心發言人莊人祥表示，在國外接種過兩劑疫苗的民眾，可以先前往衛生局登錄疫苗接種資料。

9. 第三劑副作用會不會更可怕？

台大醫院家醫科醫師何忠祐列舉現有安全性資料，施打第三劑莫德納副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（84.7％vs.83.5％），但全身性副作用較第二劑略低（79.0％vs.81.3％）。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高（74.1％vs.71.7％），全身性副作用較第二劑略低（69.2％vs.71.7％）

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛（持續1至2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

李秉穎也說，若有混打，從學理上來看，現在有不同疫苗的前後施打經驗，因此對於安全性沒有什麼太大問題，有些混打出現局部反應發生率較高一些，但整體而言仍不算嚴重不良反應。

10. 台灣「完整接種」定義為何？

台灣目前對於完整接種的定義是，施打兩劑疫苗（AZ、BNT、莫德納或高端）滿14天。由於先前美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國未來的「完整接種」定義可能會改為已接種三劑mRNA疫苗（BNT、莫德納），或是兩劑嬌生疫苗，至於台灣是否會跟進，目前還未定案。

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新冠肺炎疫情第三劑疫苗混打Omicron病毒防疫

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