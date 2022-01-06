立陶宛總統：始終支持與台建立經濟聯繫　台代表團未違反一中原則

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／翻攝自臉書eucouncil）



記者張方瑀／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前表示，他不認為台灣設立代表處是個錯誤，引發各界熱議。而他本人6日又在推特發文指出，他一直支持並促進立陶宛與台北的經濟聯繫，「立陶宛有權和世界其他國家及地區發展關係。」同時表示，台灣代表團並非外交使團，沒有違犯「一個中國」原則。

I have always supported facilitation of economic ties& establishing non-diplomatic trade offices in Lithuania and in #Taipei. is a sovereign democratic country that respects international commitments and has a right to develop ties with other countries and regions worldwide. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 5, 2022

瑙塞達6日在推特發文表示，他一直支持並促進立陶宛與台北的經濟聯繫，支持設立非外交的經濟辦事處，「立陶宛是一個尊重國際承諾的主權民主國家，有權和世界其他國家及地區發展關係。」他也向當地媒體《LRT》表示，台灣（台北）代表團並非外交使團，也沒有違犯「一個中國」原則。

台灣在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，觸怒北京當局，導致該國遭受一連串經濟打壓與制裁。瑙塞達日前接受訪問時表示，他認為以「台灣」為名設處是個錯誤，而錯誤的地方在於沒有事先和他討論。

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