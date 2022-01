立陶宛總統：始終支持與台建立經濟聯繫　台代表團未違反一中原則

▲立陶宛總統瑙塞達。(圖/翻攝自臉書eucouncil)



記者張方瑀/綜合報導

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)日前表示,他不認為台灣設立代表處是個錯誤,引發各界熱議。而他本人6日又在推特發文指出,他一直支持並促進立陶宛與台北的經濟聯繫,「立陶宛有權和世界其他國家及地區發展關係。」同時表示,台灣代表團並非外交使團,沒有違犯「一個中國」原則。

I have always supported facilitation of economic ties& establishing non-diplomatic trade offices in Lithuania and in #Taipei. is a sovereign democratic country that respects international commitments and has a right to develop ties with other countries and regions worldwide.