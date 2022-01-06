林昶佐不分國會地方展現好人緣　綠營派系力挺可望安全過關

▲民進黨立法院黨團舉辦「民進黨團好夥伴力挺林昶佐，路口宣傳投出不同意罷免票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，林昶佐近1個月來積極舉辦客廳會、在選區內徒步掃街，不僅數度獲得民進黨不分派系的立委、在地議員力挺，民進黨立法院黨團更公開表態反對罷免，也展現林昶佐在國會、地方的好人緣，而根據民進黨的內部評估，林昶佐屆時可望安全過關。

事實上，林昶佐自從去年12月8日起，便獨自積極在選區內徒步掃街，民進黨台北市議員吳沛憶、周威佑、劉耀仁、無黨籍台北市議員黃郁芬、林穎孟、林亮君也紛紛加入行列。

隨後，民進黨立委吳思瑤、高嘉瑜、何志偉在去年12月23日首度組成「台北隊大集結」，陪同林昶佐在路口呼籲選民投下反罷免票，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬等人，27日也再度陪同林昶佐在路口呼籲反罷免，疾呼留下立院好同事。

民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳與前交通部長林佳龍等人，在去年12月27日也召開「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會，以「台灣正青，鐵馬前行，守護國家，民主同騎」為主軸，號召在投票日前一週由南向北串聯。

▲民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳日前舉辦出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）



民進黨立法院黨團總召柯建銘3日首度表態，當天率領民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰及民進黨立委鄭運鵬、許智傑、吳思瑤等人，陪同林昶佐在台北市萬華區西園路、西藏路口宣傳，呼籲選民投下不同意罷免票。

民進黨英系立委管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌、蔡易餘5日上午也共同集結，以「立院好夥伴相挺」為號召，陪同林昶佐站上路口宣傳反罷免。

民進黨湧言會立委趙天麟、王定宇5日晚間也發布採訪通知，預告湧言會成員6日將集結出擊，並由民進黨台北市議員阮昭雄、民進黨新北市議員何博文、張志豪、李妍慧及林智鴻等人，陪同林昶佐走上街頭強力催票，呼籲選民務必投下不同意票，徹底終結惡質罷免歪風。

民進黨中央黨部在去年12月29日召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，與會者包括林昶佐、民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀、民進黨台北市黨部主委吳怡農、林靜儀後援會總會長蔡其昌、林靜儀競選總部主委林佳龍、民進黨主席蔡英文，這也是蔡英文近期首度與林昶佐同台。

另外，民進黨秘書長林錫耀5日在中常會也表示，民進黨仍然維持不要刺激國民黨的基調，「我們的聲勢目前看起來是領先」。

▼民進黨英系立委同林昶佐站上路口宣傳反罷免。（圖／記者呂晏慈攝）

