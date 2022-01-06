　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐不分國會地方展現好人緣　綠營派系力挺可望安全過關

▲▼民進黨立法院黨團3日上午舉辦「民進黨團好夥伴力挺林昶佐，路口宣傳投出不同意罷免票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立法院黨團舉辦「民進黨團好夥伴力挺林昶佐，路口宣傳投出不同意罷免票」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，林昶佐近1個月來積極舉辦客廳會、在選區內徒步掃街，不僅數度獲得民進黨不分派系的立委、在地議員力挺，民進黨立法院黨團更公開表態反對罷免，也展現林昶佐在國會、地方的好人緣，而根據民進黨的內部評估，林昶佐屆時可望安全過關。

事實上，林昶佐自從去年12月8日起，便獨自積極在選區內徒步掃街，民進黨台北市議員吳沛憶、周威佑、劉耀仁、無黨籍台北市議員黃郁芬、林穎孟、林亮君也紛紛加入行列。

隨後，民進黨立委吳思瑤、高嘉瑜、何志偉在去年12月23日首度組成「台北隊大集結」，陪同林昶佐在路口呼籲選民投下反罷免票，民進黨立委吳思瑤、賴瑞隆、張宏陸、蔡適應、蘇巧慧、鄭運鵬等人，27日也再度陪同林昶佐在路口呼籲反罷免，疾呼留下立院好同事。

民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳與前交通部長林佳龍等人，在去年12月27日也召開「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會，以「台灣正青，鐵馬前行，守護國家，民主同騎」為主軸，號召在投票日前一週由南向北串聯。

▲▼台灣智庫共同創辦人林佳龍、立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、台南市議員蔡旺詮、新北市議員李坤城等人出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳日前舉辦出席「台灣正青，鐵馬前行」行前記者會 。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘3日首度表態，當天率領民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、蔡易餘、民進黨團副書記長洪申翰及民進黨立委鄭運鵬、許智傑、吳思瑤等人，陪同林昶佐在台北市萬華區西園路、西藏路口宣傳，呼籲選民投下不同意罷免票。

民進黨英系立委管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌、蔡易餘5日上午也共同集結，以「立院好夥伴相挺」為號召，陪同林昶佐站上路口宣傳反罷免。

民進黨湧言會立委趙天麟、王定宇5日晚間也發布採訪通知，預告湧言會成員6日將集結出擊，並由民進黨台北市議員阮昭雄、民進黨新北市議員何博文、張志豪、李妍慧及林智鴻等人，陪同林昶佐走上街頭強力催票，呼籲選民務必投下不同意票，徹底終結惡質罷免歪風。

民進黨中央黨部在去年12月29日召開「靜昶守護 終結惡鬥」記者會，與會者包括林昶佐、民進黨台中市第二選舉區立委補選參選人林靜儀、民進黨台北市黨部主委吳怡農、林靜儀後援會總會長蔡其昌、林靜儀競選總部主委林佳龍、民進黨主席蔡英文，這也是蔡英文近期首度與林昶佐同台。

另外，民進黨秘書長林錫耀5日在中常會也表示，民進黨仍然維持不要刺激國民黨的基調，「我們的聲勢目前看起來是領先」。

▼民進黨英系立委同林昶佐站上路口宣傳反罷免。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼英系立委、市議員、新人陪同林昶佐站路口。（圖／記者呂晏慈攝）

ET快訊
金嗓歌友會「有8000會員」！　直擊篩檢現場
確診連環爆　桃機老總公開信曝光
金嗓歌友會最新畫面曝光！　800多人急採檢
清潔工「連5天赴金嗓歌友會」　打工兼窩房間打麻將
確診者連5天到歌友會千人跨年　鄭文燦曝「有近距離接觸」
APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光！氣溫僅16度…旁邊阿姨驚：
快訊／桃機確診清潔員「歌友會跨年」　鄭文燦：800人造冊採檢
打再好疫苗也一樣　醫揭這關鍵時間：對Omicron零保護力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

桃園藍軍台中力挺顏寬恒　蔡忠誠籲：終結國家隊選舉霸凌！

林昶佐不分國會地方展現好人緣　綠營派系力挺可望安全過關

中二補選倒數48小時　民進黨狂打「總統牌」催投票率破5成

蔡英文、賴清德連3天衝刺活動曝　親自下鄉拼陸戰挺「雙林」

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

「練膽識也增曝光」　綠市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

YouTuber美麗妄娜突宣布頻道停更！　 「決定離開台灣」：沒什麼人喜歡我

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

桃園藍軍台中力挺顏寬恒　蔡忠誠籲：終結國家隊選舉霸凌！

林昶佐不分國會地方展現好人緣　綠營派系力挺可望安全過關

中二補選倒數48小時　民進黨狂打「總統牌」催投票率破5成

蔡英文、賴清德連3天衝刺活動曝　親自下鄉拼陸戰挺「雙林」

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

「練膽識也增曝光」　綠市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

漢翔首發電動巴士亮相　早盤股價上攻「逼近30元大關！」

澳洲總理證實喬帥簽證被取消　塞媒曝他落地就進「小黑屋」

跨年紅布條還掛著！金嗓歌友會「會員有8000人」　篩檢現場曝光

國立苗栗農工暗夜冒火　行政大樓竄濃煙疑電線走火引起

獨／非上班時查疫苗施打意願且要自費　農委會基層無薪加班引反彈

桃機老總見「清潔員冒雨赴檢疫所」不捨！發信盼不再有人確診

嬰兒拳頭握緊緊？醫揭「手指常見4問題」　千萬別狂噴酒精

威廉森首談傷勢「復健很煎熬」　離隊養傷歸隊無時間表

台股下挫160點！台積電領跌　指數跌破18400關卡

疾速前進？飼養員跟樹懶比爬行　抵終點牠舉毛手宣布：我贏了！

政治熱門新聞

吳慷仁籲勿鬆懈！釣出柯文哲喊：謝謝「寶寶」　網驚：大咖市長耶

Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

藍營傳動員癱瘓返鄉列車　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

練膽識增曝光　市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

王世堅勸韓國瑜不用太客套　「別再敲門了直接出來吧！」

高虹安轟林智堅：擔任市長最後一年才想到要推新竹升格

林昶佐展現好人緣　不分派系力挺可望守住

更多熱門

相關新聞

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案成立，將於2022年1月9日舉行，根據北市選委會日前公告選舉人數，本次罷免案通過門檻為5萬8756票，《東森新媒體ETtoday》整理以下投票須知，帶您快速掌握。

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

藍營傳動員癱瘓返鄉列車　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

藍營傳動員癱瘓返鄉列車　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

罷昶團體仿閃靈化屍妝送挑戰書　林昶佐大方收下

罷昶團體仿閃靈化屍妝送挑戰書　林昶佐大方收下

林昶佐反駁不幫萬華：疫情爆發第一個出來

林昶佐反駁不幫萬華：疫情爆發第一個出來

關鍵字：

林昶佐罷免民進黨

讀者迴響

熱門新聞

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面