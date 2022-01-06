批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲別毀憲亂政

▲▼立法院國民黨團記者會 抗議民進黨「修憲不是兒戲 拒絕多數暴力」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院啟動修憲工程，不過因為不滿修憲委員會召委人選，國民黨立委今（6日）開會不到5分鐘就集體退席抗議，怒嗆「你們（民進黨）自己玩沒有關係」，稍後國民黨團即舉行記者會還原始末，國民黨籍召委鄭麗文痛批「你們把其他在野黨當塑膠嗎？是新來的菜鳥不知道立法院運作的規則嗎？」國民黨團總召費鴻泰並指，因為修憲有國會4分之3同意門檻，藍綠兩黨任何一方退出，會就開不成了。

立法院修憲委員會共有5名召委，分別是民進黨立委管碧玲、鍾佳濱、周春米、國民黨立委李貴敏、鄭麗文；根據立法院議事日程，修憲委員會原訂今日討論交付修憲委員會修憲提案的審查暨公聽會的安排，並依《立法院修憲委員會組織規程》規定，由召集委員1人為主席，由各召集委員輪流擔任，因此周春米今在管碧玲、鍾佳濱推舉下擔任主席。

不過，今天上午9時許，周春米宣布會議開始後，稍晚抵達會場的國民黨立委見她已坐在主席台上，不滿地衝到主席台前大聲抗議，鄭麗文更直接嗆聲說，「你們（民進黨）不需要國民黨參加修憲，你們自己玩沒有關係，你們自己爽就好了！」曾銘宗也說，「要開你們自己開」，隨即在9點05分集體離席，留下其他民進黨立委、民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智乾坐會議室，場面尷尬。

隨後，國民黨團舉行記者會還原始末，國民黨立委手舉「拒絕多數暴力」、「動用表決就是暴力」、「修憲不是兒戲凝聚共識為先」標語，高呼「修憲不是兒戲」口號表達不滿。費鴻泰批評，民進黨老是想用人數決定台灣民主，不過在修憲議題上，因有立法院4分之3同意的門檻，藍綠兩黨的地位是一樣的，任何一方隨時退出，會就開不成了。

費鴻泰說，根據議事規則，應該由修憲委員會5名召委合議推舉1人擔任會議主席，但是民進黨習慣比拳頭，覺得怎麼推都是他們的，「非常遺憾地告訴大家，民進黨根本不想讓修憲委員會開成，民進黨破壞了修憲第一次會議，想要用議事技巧破壞台灣民主，讓台灣修憲不成。」

國民黨團書記長陳玉珍說，如果要推動修憲，朝野政黨應該坐下來理性討論，今天國民黨的兩位召委沒有接到召委會議的電話，民進黨團就自己開召委會議，何況今天管碧玲還當場說「故意的」，「民進黨真的想要修憲嗎？看起來沒有。」

鄭麗文也說，國民黨團原本提案，推舉她擔任修憲委員會會議主席，但民進黨團卻無視其提案，呼籲民進黨不要繼續毀憲亂政，還想要栽贓甩鍋給國民黨。

對於藍營質疑，同是修憲委員會召委的民進黨立委鍾佳濱受訪說，今天上午9點因出席人數已達議事規則規定，所以就開始開會，並由在場召委推舉今天會議的主席，在場包括管碧玲、周春米和他共推周春米擔任會議主席，確認無異議之後，由周春米擔任會議主席進行今日的會議，進行今天的報告事項和討論事項，但國民黨卻在處理報告事項時質疑周主持的合法性。

鍾佳濱說，依照立法院的議事規則，立法院的委員會是由召委擔任主席，但立法院修憲委員會在國民黨惡意杯葛之下，一直無法順利議定議事日程，所以今天會議是由39位部分委員自行連署召開，第一步就是要共推主席，已經完成了法定程序。

鍾佳濱呼籲，修憲一定要政黨合作，朝野政黨包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量今天都已經在現場，民進黨也竭誠歡迎一直宣稱支持18歲公民權課題的國民黨，趕快回到議事運作的常軌，回到修憲委員會來，「國民黨趕快回來開會！不要杯葛18歲公民權的修憲議題！嘴巴說支持，實際上有沒有身體力行，整個台灣社會都在看。」

▲▼立法院國民黨團記者會 抗議民進黨「修憲不是兒戲 拒絕多數暴力」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院國民黨團記者會 抗議民進黨「修憲不是兒戲 拒絕多數暴力」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院國民黨團記者會 抗議民進黨「修憲不是兒戲 拒絕多數暴力」。（圖／記者屠惠剛攝）

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