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新年新希望！新北青少年圖書館另類「哈韓」學新知

▲新年新希望！新北青少年圖書館另類「哈韓」學新知。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新年新希望！新北青少年圖書館另類「哈韓」學新知。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市青少年圖書館特別把追星跟閱讀結合，配合108課綱，針對時下青少年的發燒話題，從1月15日開始推出一系列「韓流&科技趨勢」學習講座，每個月推出不同主題的流行趨勢講座，將帶大家從韓劇、彩妝、韓語、美食、旅遊、及電競遊戲等不同面向，融入韓式生活，貼身感受韓國的文化魅力，讓青年學子可以更深入了解偶像的成長文化，同時學習科技新知。

新北市青少年圖書館「韓流&科技趨勢」學習講座，將於1月15日起陸續推出，首場「漫談韓劇崛起關鍵—韓流現象的觀察與學習」邀請到三立新聞網節目中心主任鍾志鵬大師，將為大家剖析浪漫韓劇背後的現實韓國社會，解開韓劇的文化祕密；3月知名抖音創作主串串李川，將告訴大家如何用抖音創造千萬流量；韓系妝容為現今不少女孩跟著模仿的彩妝趨勢，4月現任歌劇魅影的彩妝師吳昌儒Nigel，將教大家韓風流行的彩妝與保養；5月小編訓練班吳禹璇老師，將與大家分享如何創作吸睛的「迷因」梗圖。

另外，夢想成為Youtuber該怎麼做？8月人氣Youtuber阿晋，將為大家介紹「韓國第一YouTube人氣自媒體Know-How」，教你成為人氣自媒體；另外還有光穹遊戲創辦人陳崑元老師、玩家數位營運長尼歐、以及韓國旅遊書「哈『韓』有道—只玩首爾哪夠！」作者小瑪莉等接力開講，讓大家不用出國，也能親炙韓國魅力。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。

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